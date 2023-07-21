21 июля 2023

Иммунолог Жемчугов предупредил об опасности заражения менингитом в жару

© Служба новостей «URA.RU»
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Менингит. Тюменская областная клиническая инфекционная больница. Тюмень, палата, больница, менингит
В жаркую погоду возможно заражение как вирусным, так и бактериальным менингитом Фото:

С наступлением жаркой погоды в июле на территории РФ были зафиксированы несколько случаев вирусного и бактериального менингита. Об опасности передачи инфекции в жару сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Менингит — это воспаление мозговой оболочки, он бывает двух видов по возбудителю. Вирус живет в жаркое время в закрытых непроточных водоемах, это одна из разновидностей кишечного гриппа, переносится фекально-оральным путем. Микроб передается воздушно-капельным путем, живет в носоглотке, вызывает тяжелый гнойный менингит», — пояснил Жемчугов радио Sputnik.

Иммунолог добавил, что вирусом человек может заразиться при купании в жаркую погоду, бактерией — при общении, причем инфицированный может не знать о том, что у него на слизистых находятся возбудители заболевания и считать, что это обычная простуда. В сложных случаях инфекция приводит к воспалению мозговых оболочек, симптомами которого выступают судороги, потеря создания и даже смерть.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с 16 заболевшими менингококковой инфекцией в Свердловской области, отметив, что вспышка локализована и угрозы распространения болезни нет. Завотделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что самый опасный симптом менингококковой инфекции — сильная головная боль.

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С наступлением жаркой погоды в июле на территории РФ были зафиксированы несколько случаев вирусного и бактериального менингита. Об опасности передачи инфекции в жару сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. «Менингит — это воспаление мозговой оболочки, он бывает двух видов по возбудителю. Вирус живет в жаркое время в закрытых непроточных водоемах, это одна из разновидностей кишечного гриппа, переносится фекально-оральным путем. Микроб передается воздушно-капельным путем, живет в носоглотке, вызывает тяжелый гнойный менингит», — пояснил Жемчугов радио Sputnik. Иммунолог добавил, что вирусом человек может заразиться при купании в жаркую погоду, бактерией — при общении, причем инфицированный может не знать о том, что у него на слизистых находятся возбудители заболевания и считать, что это обычная простуда. В сложных случаях инфекция приводит к воспалению мозговых оболочек, симптомами которого выступают судороги, потеря создания и даже смерть. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с 16 заболевшими менингококковой инфекцией в Свердловской области, отметив, что вспышка локализована и угрозы распространения болезни нет. Завотделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что самый опасный симптом менингококковой инфекции — сильная головная боль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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