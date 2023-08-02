Профессор объяснил, почему любителей электросамокатов не смогут штрафовать

Профессор Блинкин: ГИБДД не сможет определить превышение скорости на электросамокатах

02 августа 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

В России не налажена система администрирования штрафов для самокатчиков, отметил Михаил Блинкин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России пока не налажена система администрирования штрафов за езду на электросамокатах, а также не урегулирован механизм определения превышения скорости, поэтому нарушители не смогут нести наказания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, профессор Михаил Блинкин. «Все, что касается средств индивидуальной мобильности, — у нас это отрегулировано чрезвычайно скверно. Введение штрафов в отсутствии нормальной системы администрирования этих штрафов. Вот едут самокатчики прямо перед окном моего офиса, как идентифицировать нарушителя? Кто померит его скорость? Чтобы администрировать такие нарушения на дорожной сети [для автомобилистов], существует система, которая отлаживалась много-много лет и сейчас посредством всяческих камер, средств наблюдения и так далее. Но кто это будет администрировать на пешеходной инфраструктуре? Надо для начала какие-то институции установить», — объяснил Михаил Блинкин. Профессор подчеркнул, что для начала нужно определить, где могут передвигаться любители самокатов. «Есть в мире на эту тему абсолютно разные подходы. Есть такой, что средства индивидуальной мобильности должны использоваться в парках, стадионах, на специально приспособленных частных территориях, то есть это вид развлечения и отдыха. Второй — это часть городской мобильности, приравненная, например, к велосипеду, можно ездить на велодорожках. Но это уже не безобидно. Потому что велодорожки, на которых есть и велосипедисты, и люди на электросамокатах, — очень плохо совместимы. Третье, на тротуаре, на пешеходной инфраструктуре. Появление электросамоката, на котором едет крупный мужчина, на арендованных хотя бы задвижка есть, сильно не разгонишься, а если это собственный, там и 60 км в час может быть, — это уже тяжелое транспортное средство. В столкновении с пешеходом возможен смертельный исход. Но как тут идентифицировать фактическую скорость нарушителя? Камеры поставить на тротуаре?» — отметил Блинкин. Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин заявил, что планирует внести осенью в Госдуму законопроект о введении системы штрафов за езду на электросамокатах в зависимости от превышения скорости. В частности, если она будет выше на 5—10 км/ч, то сумма наказания составит 800 рублей, если на 10—15 км/ч, то три тысячи, на 15—20 км/ч — четыре тысячи, на более 20 км/ч — пять тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России пока не налажена система администрирования штрафов за езду на электросамокатах, а также не урегулирован механизм определения превышения скорости, поэтому нарушители не смогут нести наказания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, профессор Михаил Блинкин. «Все, что касается средств индивидуальной мобильности, — у нас это отрегулировано чрезвычайно скверно. Введение штрафов в отсутствии нормальной системы администрирования этих штрафов. Вот едут самокатчики прямо перед окном моего офиса, как идентифицировать нарушителя? Кто померит его скорость? Чтобы администрировать такие нарушения на дорожной сети [для автомобилистов], существует система, которая отлаживалась много-много лет и сейчас посредством всяческих камер, средств наблюдения и так далее. Но кто это будет администрировать на пешеходной инфраструктуре? Надо для начала какие-то институции установить», — объяснил Михаил Блинкин. Профессор подчеркнул, что для начала нужно определить, где могут передвигаться любители самокатов. «Есть в мире на эту тему абсолютно разные подходы. Есть такой, что средства индивидуальной мобильности должны использоваться в парках, стадионах, на специально приспособленных частных территориях, то есть это вид развлечения и отдыха. Второй — это часть городской мобильности, приравненная, например, к велосипеду, можно ездить на велодорожках. Но это уже не безобидно. Потому что велодорожки, на которых есть и велосипедисты, и люди на электросамокатах, — очень плохо совместимы. Третье, на тротуаре, на пешеходной инфраструктуре. Появление электросамоката, на котором едет крупный мужчина, на арендованных хотя бы задвижка есть, сильно не разгонишься, а если это собственный, там и 60 км в час может быть, — это уже тяжелое транспортное средство. В столкновении с пешеходом возможен смертельный исход. Но как тут идентифицировать фактическую скорость нарушителя? Камеры поставить на тротуаре?» — отметил Блинкин. Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин заявил, что планирует внести осенью в Госдуму законопроект о введении системы штрафов за езду на электросамокатах в зависимости от превышения скорости. В частности, если она будет выше на 5—10 км/ч, то сумма наказания составит 800 рублей, если на 10—15 км/ч, то три тысячи, на 15—20 км/ч — четыре тысячи, на более 20 км/ч — пять тысяч рублей.