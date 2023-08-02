Полицейские нашли в лесополосе пропавшую челябинку с трехлетним ребенком

02 августа 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Поиски заняли целую ночь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительницу Верхнего Уфалея, пропавшую вместе с трехлетним ребенком, отыскали в лесополосе оперативники уголовного розыска. Об этом сообщили URA.RU 2 августа в ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть отдела полиции по Верхнему Уфалею вечером обратилась встревоженная горожанка. Она сообщила об исчезновении своей сестры с ее трехлетним ребенком. В результате комплекса мероприятий женщину и малыша нашли в лесополосе на следующее утро, сейчас им ничего не угрожает», — пояснили в пресс-службе ведомства. В полицейском главке добавили, что в поиске участвовали оперативники уголовного розыска и сотрудники наружных нарядов полиции. Они провели подворовый обход, наладили взаимодействие с родственниками, друзьями и знакомыми пропавших. Также были подготовлены и размещены в соцсетях ориентировки. Это позволило сократить зону поисков, в том числе в окрестных лесах, и достаточно быстро отыскать маму и ее малыша.

Жительницу Верхнего Уфалея, пропавшую вместе с трехлетним ребенком, отыскали в лесополосе оперативники уголовного розыска. Об этом сообщили URA.RU 2 августа в ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть отдела полиции по Верхнему Уфалею вечером обратилась встревоженная горожанка. Она сообщила об исчезновении своей сестры с ее трехлетним ребенком. В результате комплекса мероприятий женщину и малыша нашли в лесополосе на следующее утро, сейчас им ничего не угрожает», — пояснили в пресс-службе ведомства. В полицейском главке добавили, что в поиске участвовали оперативники уголовного розыска и сотрудники наружных нарядов полиции. Они провели подворовый обход, наладили взаимодействие с родственниками, друзьями и знакомыми пропавших. Также были подготовлены и размещены в соцсетях ориентировки. Это позволило сократить зону поисков, в том числе в окрестных лесах, и достаточно быстро отыскать маму и ее малыша.