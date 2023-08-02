Коммунальщики устраняют последствия крупного потопа в Екатеринбурге. Видео

03 августа 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге начали работы по устранению последствий затопления улицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники коммунальных служб начали устранение последствий крупной коммунальной аварии на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «Коммунальщики подготавливаются к работе. Машины с видео будут отмывать грязь, собравшуюся после затопления. Само движение открыто», — сказал собеседник агентства Виктор. Ранее URA.RU писало, что на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная произошел водный затор, из-за чего собралась огромная пробка. Прокуратура проведет опрос должностных лиц, ответственных за состояние ливневой инфраструктуры.

В Екатеринбурге сотрудники коммунальных служб начали устранение последствий крупной коммунальной аварии на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «Коммунальщики подготавливаются к работе. Машины с видео будут отмывать грязь, собравшуюся после затопления. Само движение открыто», — сказал собеседник агентства Виктор. Ранее URA.RU писало, что на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная произошел водный затор, из-за чего собралась огромная пробка. Прокуратура проведет опрос должностных лиц, ответственных за состояние ливневой инфраструктуры.