02 августа 2023

Коммунальщики устраняют последствия крупного потопа в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, коммунальные службы, уборка улицы, мойка высокого давления, мойка тротуара
В Екатеринбурге начали работы по устранению последствий затопления улицы Фото:

В Екатеринбурге сотрудники коммунальных служб начали устранение последствий крупной коммунальной аварии на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«Коммунальщики подготавливаются к работе. Машины с видео будут отмывать грязь, собравшуюся после затопления. Само движение открыто», — сказал собеседник агентства Виктор.

Ранее URA.RU писало, что на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная произошел водный затор, из-за чего собралась огромная пробка. Прокуратура проведет опрос должностных лиц, ответственных за состояние ливневой инфраструктуры.

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В Екатеринбурге сотрудники коммунальных служб начали устранение последствий крупной коммунальной аварии на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «Коммунальщики подготавливаются к работе. Машины с видео будут отмывать грязь, собравшуюся после затопления. Само движение открыто», — сказал собеседник агентства Виктор. Ранее URA.RU писало, что на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная произошел водный затор, из-за чего собралась огромная пробка. Прокуратура проведет опрос должностных лиц, ответственных за состояние ливневой инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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