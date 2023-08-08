08 августа 2023

«Сбербанк» продает здание в Златоусте за 48 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, сбербанк, сбер
«Сбербанк» продает здание площадью более 2 тысяч квадратных метров (фото из архива) Фото:

«Сбербанк» продает свое здание в Златоусте (Челябинская область) за 48 миллионов рублей. Общая площадь помещений, выставленных на реализацию, составляет 2,2 тысячи квадратных метров.

«[Продается] имущественный комплекс. Нежилое здание площадью 2,2 тысячи квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Земельный участок под зданием находится в аренде. Его площадь 1,8 тысячи квадратных метров.

В июле 2021 года «Сбербанк» выставил на продажу центральный офис в Челябинске. За здание он хотел выручить 254 миллионов рублей. В мае 2022 года цена на офис была снижена до 214 миллионов рублей.

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«Сбербанк» продает свое здание в Златоусте (Челябинская область) за 48 миллионов рублей. Общая площадь помещений, выставленных на реализацию, составляет 2,2 тысячи квадратных метров. «[Продается] имущественный комплекс. Нежилое здание площадью 2,2 тысячи квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Земельный участок под зданием находится в аренде. Его площадь 1,8 тысячи квадратных метров. В июле 2021 года «Сбербанк» выставил на продажу центральный офис в Челябинске. За здание он хотел выручить 254 миллионов рублей. В мае 2022 года цена на офис была снижена до 214 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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