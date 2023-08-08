«Сбербанк» продает здание площадью более 2 тысяч квадратных метров (фото из архива)
«Сбербанк» продает свое здание в Златоусте (Челябинская область) за 48 миллионов рублей. Общая площадь помещений, выставленных на реализацию, составляет 2,2 тысячи квадратных метров.
«[Продается] имущественный комплекс. Нежилое здание площадью 2,2 тысячи квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Земельный участок под зданием находится в аренде. Его площадь 1,8 тысячи квадратных метров.
В июле 2021 года «Сбербанк» выставил на продажу центральный офис в Челябинске. За здание он хотел выручить 254 миллионов рублей. В мае 2022 года цена на офис была снижена до 214 миллионов рублей.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.