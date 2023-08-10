Диетолог объяснила, как похудеть во сне

Диетолог Соломатина: чтобы похудеть во сне, нужно вовремя ложиться спать

10 августа 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Сон в дневное время не повлияет на сжигание калорий, рассказала Елена Соломатина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для того чтобы похудеть во сне, нужно вовремя ложиться спать, а также не употреблять на ужин большое количество углеводов. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. «Чтобы соматотропный гормон (гормон, который отвечает за восстановление организма и сжигание жира, — прим. URA,RU) вырабатывался, надо вовремя ложиться спать. Он появляется после гормона сна — мелатонина, а тот вырабатывается в темное время суток, самый пик — с 23:30 до 3:00», — рассказала Соломатина в интервью радио Sputnik. По ее словам, сон в дневное время не повлияет на сжигание калорий. Соломатина отметила, что нельзя мешать работе соматотропного гормона, употребляя на ночь пищу, которая содержит много углеводов. На ужин лучше поесть легкую белковую пищу, подытожила диетолог. Ранее нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала, как похудеть без стресса. По ее мнению, чтобы похудеть, человек должен создать дефицит калорий на 10-15 процентов от ежедневной нормы. А чтобы организм не испытывал стресс, необходимо снижать калории в допустимых размерах.

Для того чтобы похудеть во сне, нужно вовремя ложиться спать, а также не употреблять на ужин большое количество углеводов. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. «Чтобы соматотропный гормон (гормон, который отвечает за восстановление организма и сжигание жира, — прим. URA,RU) вырабатывался, надо вовремя ложиться спать. Он появляется после гормона сна — мелатонина, а тот вырабатывается в темное время суток, самый пик — с 23:30 до 3:00», — рассказала Соломатина в интервью радио Sputnik. По ее словам, сон в дневное время не повлияет на сжигание калорий. Соломатина отметила, что нельзя мешать работе соматотропного гормона, употребляя на ночь пищу, которая содержит много углеводов. На ужин лучше поесть легкую белковую пищу, подытожила диетолог. Ранее нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала, как похудеть без стресса. По ее мнению, чтобы похудеть, человек должен создать дефицит калорий на 10-15 процентов от ежедневной нормы. А чтобы организм не испытывал стресс, необходимо снижать калории в допустимых размерах.