Диетолог Бережная: холодная пища способна спровоцировать сердечный приступ

Холодные напитки вызывают спазм сосудов
Употребление холодной пищи может вызвать спазм сосудов сердца и спровоцировать сердечный приступ. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
«Когда холодная еда попадает в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать сердечный приступ», — сообщила Бережная радио Sputnik.
Регулярное употребление холодной еды и напитков ведет к нарушению пищеварения. Гастроэнтеролог посоветовала избегать напитков со льдом, а в жару просто употреблять больше жидкости.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.