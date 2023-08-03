Диетолог Бережная: холодная пища способна спровоцировать сердечный приступ 04 августа 2023 в 04:51 Размер текста - 17 + Холодные напитки вызывают спазм сосудов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Употребление холодной пищи может вызвать спазм сосудов сердца и спровоцировать сердечный приступ. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. «Когда холодная еда попадает в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать сердечный приступ», — сообщила Бережная радио Sputnik. Регулярное употребление холодной еды и напитков ведет к нарушению пищеварения. Гастроэнтеролог посоветовала избегать напитков со льдом, а в жару просто употреблять больше жидкости. Употребление холодной пищи может вызвать спазм сосудов сердца и спровоцировать сердечный приступ. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. «Когда холодная еда попадает в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать сердечный приступ», — сообщила Бережная радио Sputnik. Регулярное употребление холодной еды и напитков ведет к нарушению пищеварения. Гастроэнтеролог посоветовала избегать напитков со льдом, а в жару просто употреблять больше жидкости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям