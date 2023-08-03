03 августа 2023

Диетолог Бережная: холодная пища способна спровоцировать сердечный приступ

© Служба новостей «URA.RU»
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Холодные напитки вызывают спазм сосудов Фото:

Употребление холодной пищи может вызвать спазм сосудов сердца и спровоцировать сердечный приступ. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

«Когда холодная еда попадает в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать сердечный приступ», — сообщила Бережная радио Sputnik.

Регулярное употребление холодной еды и напитков ведет к нарушению пищеварения. Гастроэнтеролог посоветовала избегать напитков со льдом, а в жару просто употреблять больше жидкости.

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Употребление холодной пищи может вызвать спазм сосудов сердца и спровоцировать сердечный приступ. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. «Когда холодная еда попадает в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать сердечный приступ», — сообщила Бережная радио Sputnik. Регулярное употребление холодной еды и напитков ведет к нарушению пищеварения. Гастроэнтеролог посоветовала избегать напитков со льдом, а в жару просто употреблять больше жидкости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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