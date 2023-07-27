Гастроэнтеролог раскрыл, чем опасно плавание после еды

Гастроэнтеролог Вялов: плавание после еды способно вызвать изжогу и спазм бронхов

28 июля 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Специалисты не рекомендуют плавать после еды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Плавание после еды может вызвать изжогу, аритмию и спазм бронхов. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов. «Если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, создаются условия для появления изжоги или отрыжки. <…> Сочетание изжоги и отрыжки во время плавания может привести к так называемым непищеводным проявлениям. Например, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи», — рассказал Сергей Вялов в интервью радио Sputnik. По словам гастроэнтеролога, совокупность перечисленных факторов может привести человека в реанимацию. Если он при этом находится в воде, то может утонуть, предостерегает Вялов. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказывала, рассказала, как легко отказаться от сладкого. По ее мнению, нужно сначала понять, почему происходит так, что вас тянет на к этому виду продуктов, чтобы от них отказаться.

Плавание после еды может вызвать изжогу, аритмию и спазм бронхов. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов. «Если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, создаются условия для появления изжоги или отрыжки. <…> Сочетание изжоги и отрыжки во время плавания может привести к так называемым непищеводным проявлениям. Например, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи», — рассказал Сергей Вялов в интервью радио Sputnik. По словам гастроэнтеролога, совокупность перечисленных факторов может привести человека в реанимацию. Если он при этом находится в воде, то может утонуть, предостерегает Вялов. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказывала, рассказала, как легко отказаться от сладкого. По ее мнению, нужно сначала понять, почему происходит так, что вас тянет на к этому виду продуктов, чтобы от них отказаться.