27 июля 2023

Гастроэнтеролог раскрыл, чем опасно плавание после еды

Гастроэнтеролог Вялов: плавание после еды способно вызвать изжогу и спазм бронхов
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты не рекомендуют плавать после еды Фото:

Плавание после еды может вызвать изжогу, аритмию и спазм бронхов. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

«Если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, создаются условия для появления изжоги или отрыжки. <…> Сочетание изжоги и отрыжки во время плавания может привести к так называемым непищеводным проявлениям. Например, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи», — рассказал Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.

По словам гастроэнтеролога, совокупность перечисленных факторов может привести человека в реанимацию. Если он при этом находится в воде, то может утонуть, предостерегает Вялов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказывала, рассказала, как легко отказаться от сладкого. По ее мнению, нужно сначала понять, почему происходит так, что вас тянет на к этому виду продуктов, чтобы от них отказаться.

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Плавание после еды может вызвать изжогу, аритмию и спазм бронхов. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов. «Если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, создаются условия для появления изжоги или отрыжки. <…> Сочетание изжоги и отрыжки во время плавания может привести к так называемым непищеводным проявлениям. Например, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи», — рассказал Сергей Вялов в интервью радио Sputnik. По словам гастроэнтеролога, совокупность перечисленных факторов может привести человека в реанимацию. Если он при этом находится в воде, то может утонуть, предостерегает Вялов. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказывала, рассказала, как легко отказаться от сладкого. По ее мнению, нужно сначала понять, почему происходит так, что вас тянет на к этому виду продуктов, чтобы от них отказаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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