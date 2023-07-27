Гастроэнтеролог раскрыл, чем опасно плавание после еды

Плавание после еды может вызвать изжогу, аритмию и спазм бронхов. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.
«Если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, создаются условия для появления изжоги или отрыжки. <…> Сочетание изжоги и отрыжки во время плавания может привести к так называемым непищеводным проявлениям. Например, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи», — рассказал Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.
По словам гастроэнтеролога, совокупность перечисленных факторов может привести человека в реанимацию. Если он при этом находится в воде, то может утонуть, предостерегает Вялов.
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