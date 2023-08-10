Бойцы ЧВК «Вагнер» позвали пермяков на митинг в поддержку спецоперации

Митинг в поддержку СВО будет проведен 12 августа Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Региональное представительство ЧВК «Вагнер» приглашает жителей Пермского края принять участие в митинге в поддержку спецоперации на Украине. По словам организаторов, он пройдет 12 августа на площадке у мемориала Добровольческому танковому корпусу.

«Уважаемые друзья и братья по оружию, приглашаем вас принять участие в митинге в поддержку спецоперации, проводимой ВС РФ. Вспомним наших павших братьев. Митинг состоится 12 августа в 12:00 на площадке у мемориала Добровольческому танковому корпусу», — передает группа «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках встречи планируется возложение цветов к мемориалу, их нужно приносить с собой, наличие атрибутики ЧВК приветствуются. Организаторы подчеркивают, что митинг согласован с администрацией Перми и силовыми ведомствами региона.

О начале спецоперации было объявлено в конце февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса.