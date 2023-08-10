10 августа 2023

Жительница Магнитогорска устроила в двухкомнатной квартире контактный зоопарк

© Служба новостей «URA.RU»
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Енотиха Дзеня и ёж Пых накануне Дня Сурка в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, зоопарк, животные, мимими, млекопитающие, енот дзеня, любопытство
Зоопарк с енотами организовали в бывшей двухкомнатной квартире с отдельным входом Фото:

Жительница Магнитогорска Челябинской области незаконно сделала из двухкомнатной квартиры контактный зоопарк «Хижина Енота». На заведение пожаловалась соседка, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«К нам обратилась женщина с жалобой, что на первом этаже дома размещена выставка енотов. В „Хижине енота“, которая располагается в бывшей двухкомнатной квартире, проживает четыре зверька. Собственница нарушила федеральный закон об ответственном обращении с животными», — объяснили URA.RU в ведомстве.

По закону использование животных в зрелищных целях допускается только в специальных зданиях и по лицензии, которую обязаны получать предприниматели и юридические лица. При этом запрещен физический контакт зверьков с посетителями. Представитель надзорного ведомства провел беседу с собственницей енотов, ей также выдали предостережение.

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Жительница Магнитогорска Челябинской области незаконно сделала из двухкомнатной квартиры контактный зоопарк «Хижина Енота». На заведение пожаловалась соседка, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «К нам обратилась женщина с жалобой, что на первом этаже дома размещена выставка енотов. В „Хижине енота“, которая располагается в бывшей двухкомнатной квартире, проживает четыре зверька. Собственница нарушила федеральный закон об ответственном обращении с животными», — объяснили URA.RU в ведомстве. По закону использование животных в зрелищных целях допускается только в специальных зданиях и по лицензии, которую обязаны получать предприниматели и юридические лица. При этом запрещен физический контакт зверьков с посетителями. Представитель надзорного ведомства провел беседу с собственницей енотов, ей также выдали предостережение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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