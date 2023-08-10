Жительница Магнитогорска устроила в двухкомнатной квартире контактный зоопарк

Жительница Магнитогорска Челябинской области незаконно сделала из двухкомнатной квартиры контактный зоопарк «Хижина Енота». На заведение пожаловалась соседка, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«К нам обратилась женщина с жалобой, что на первом этаже дома размещена выставка енотов. В „Хижине енота“, которая располагается в бывшей двухкомнатной квартире, проживает четыре зверька. Собственница нарушила федеральный закон об ответственном обращении с животными», — объяснили URA.RU в ведомстве.
По закону использование животных в зрелищных целях допускается только в специальных зданиях и по лицензии, которую обязаны получать предприниматели и юридические лица. При этом запрещен физический контакт зверьков с посетителями. Представитель надзорного ведомства провел беседу с собственницей енотов, ей также выдали предостережение.
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