Доллар упал ниже 100 рублей после заявления Центробанка

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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Доллар опустился ниже отметки в 100 рублей Фото:
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Доллары и евро «бьют» по рублю

После заявления Центробанка РФ доллар значительно снизился и опустился ниже отметки в 100 рублей. Об этом стало известно из данных Мосбиржи.

«Курс доллара упал ниже 100 рублей», — следует из данных Мосбиржи. Такая реакция связана с намерением Банка России провести заседание своего совета директоров по ключевой ставке 15 августа.

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После заявления Центробанка РФ доллар значительно снизился и опустился ниже отметки в 100 рублей. Об этом стало известно из данных Мосбиржи. «Курс доллара упал ниже 100 рублей», — следует из данных Мосбиржи. Такая реакция связана с намерением Банка России провести заседание своего совета директоров по ключевой ставке 15 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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