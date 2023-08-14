Доллар упал ниже 100 рублей после заявления Центробанка

Доллар опустился ниже отметки в 100 рублей
новость из сюжетаДоллары и евро «бьют» по рублю
После заявления Центробанка РФ доллар значительно снизился и опустился ниже отметки в 100 рублей. Об этом стало известно из данных Мосбиржи.
«Курс доллара упал ниже 100 рублей», — следует из данных Мосбиржи. Такая реакция связана с намерением Банка России провести заседание своего совета директоров по ключевой ставке 15 августа.
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