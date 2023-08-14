В Госдуме попросили Набиуллину отчитаться о падении рубля

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина должна объяснить причины падения рубля, заявил Дмитрий Кузнецов Фото:

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина должна объяснить россиянам причины снижения курса рубля и его последствия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«На основании изложенного, прошу Эльвиру Набиуллину дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля», — заявил Кузнецов. Он отметил, что по оценкам экспертов рубль в 2023 году ослабел на 30% по отношению к доллару, а «многие экономисты говорят о возможном увеличении инфляции до 15% к концу текущего финансового года, а реальная инфляция может быть еще выше».

Депутат также выразил беспокойство относительно возможного повышения цен на импортные товары. Они составляют около 40% потребительской корзины российских граждан, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой техникой, заключил Кузнецов.

По состоянию на 14 августа, курс доллара достиг 101 рубля, евро — 111 рублей. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что основным источником ослабления рубля и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика Центрального банка. Он также отметил, что ЦБ обладает необходимыми инструментами для нормализации ситуации в ближайшее время. В августе Россия может направить значительную часть нефтегазовых доходов на покупку иностранной валюты, чтобы стабилизировать курс рубля, передает «Утро.ру».

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина должна объяснить россиянам причины снижения курса рубля и его последствия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. «На основании изложенного, прошу Эльвиру Набиуллину дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля», — заявил Кузнецов. Он отметил, что по оценкам экспертов рубль в 2023 году ослабел на 30% по отношению к доллару, а «многие экономисты говорят о возможном увеличении инфляции до 15% к концу текущего финансового года, а реальная инфляция может быть еще выше». Депутат также выразил беспокойство относительно возможного повышения цен на импортные товары. Они составляют около 40% потребительской корзины российских граждан, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой техникой, заключил Кузнецов. По состоянию на 14 августа, курс доллара достиг 101 рубля, евро — 111 рублей. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что основным источником ослабления рубля и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика Центрального банка. Он также отметил, что ЦБ обладает необходимыми инструментами для нормализации ситуации в ближайшее время. В августе Россия может направить значительную часть нефтегазовых доходов на покупку иностранной валюты, чтобы стабилизировать курс рубля, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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