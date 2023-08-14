В Госдуме попросили Набиуллину отчитаться о падении рубля

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина должна объяснить россиянам причины снижения курса рубля и его последствия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.
«На основании изложенного, прошу Эльвиру Набиуллину дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля», — заявил Кузнецов. Он отметил, что по оценкам экспертов рубль в 2023 году ослабел на 30% по отношению к доллару, а «многие экономисты говорят о возможном увеличении инфляции до 15% к концу текущего финансового года, а реальная инфляция может быть еще выше».
Депутат также выразил беспокойство относительно возможного повышения цен на импортные товары. Они составляют около 40% потребительской корзины российских граждан, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой техникой, заключил Кузнецов.
По состоянию на 14 августа, курс доллара достиг 101 рубля, евро — 111 рублей. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что основным источником ослабления рубля и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика Центрального банка. Он также отметил, что ЦБ обладает необходимыми инструментами для нормализации ситуации в ближайшее время. В августе Россия может направить значительную часть нефтегазовых доходов на покупку иностранной валюты, чтобы стабилизировать курс рубля, передает «Утро.ру».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.