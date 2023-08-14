В Госдуме попросили Набиуллину отчитаться о падении рубля

14 августа 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина должна объяснить причины падения рубля, заявил Дмитрий Кузнецов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина должна объяснить россиянам причины снижения курса рубля и его последствия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. «На основании изложенного, прошу Эльвиру Набиуллину дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля», — заявил Кузнецов. Он отметил, что по оценкам экспертов рубль в 2023 году ослабел на 30% по отношению к доллару, а «многие экономисты говорят о возможном увеличении инфляции до 15% к концу текущего финансового года, а реальная инфляция может быть еще выше». Депутат также выразил беспокойство относительно возможного повышения цен на импортные товары. Они составляют около 40% потребительской корзины российских граждан, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой техникой, заключил Кузнецов. По состоянию на 14 августа, курс доллара достиг 101 рубля, евро — 111 рублей. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что основным источником ослабления рубля и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика Центрального банка. Он также отметил, что ЦБ обладает необходимыми инструментами для нормализации ситуации в ближайшее время. В августе Россия может направить значительную часть нефтегазовых доходов на покупку иностранной валюты, чтобы стабилизировать курс рубля, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина должна объяснить россиянам причины снижения курса рубля и его последствия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. «На основании изложенного, прошу Эльвиру Набиуллину дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля», — заявил Кузнецов. Он отметил, что по оценкам экспертов рубль в 2023 году ослабел на 30% по отношению к доллару, а «многие экономисты говорят о возможном увеличении инфляции до 15% к концу текущего финансового года, а реальная инфляция может быть еще выше». Депутат также выразил беспокойство относительно возможного повышения цен на импортные товары. Они составляют около 40% потребительской корзины российских граждан, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой техникой, заключил Кузнецов. По состоянию на 14 августа, курс доллара достиг 101 рубля, евро — 111 рублей. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что основным источником ослабления рубля и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика Центрального банка. Он также отметил, что ЦБ обладает необходимыми инструментами для нормализации ситуации в ближайшее время. В августе Россия может направить значительную часть нефтегазовых доходов на покупку иностранной валюты, чтобы стабилизировать курс рубля, передает «Утро.ру».