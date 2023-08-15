WSJ: США рассматривают «военные решения» для экспорта зерна с Украины

15 августа 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

США будут применять «военные решения» для зашиты судов с зерном из Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна США планируют обеспечить экспорт зерна с Украины через дунайские порты. Для защиты судов Вашингтон не исключает введения «военных решений», сообщают источники в администрации США. Переговоры об экспорте сельхозпродукции объемом около четырех миллионов тонн в месяц ведутся между США, Украиной и Турцией, сообщают источники газеты The Wall Street Journal. При этом, какие именно «военные решения» будут применяться для защиты торговых судов, собеседник не пояснил. Ранее Украина начала регистрировать торговые суда для прохода через самовольно установленные морские коридоры в Черном море. Также для судов, которые идут в украинские порты, были установлены морские коридоры. Минобороны РФ отмечало, что суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут потенциально рассматриваться как военные корабли.

США планируют обеспечить экспорт зерна с Украины через дунайские порты. Для защиты судов Вашингтон не исключает введения «военных решений», сообщают источники в администрации США. Переговоры об экспорте сельхозпродукции объемом около четырех миллионов тонн в месяц ведутся между США, Украиной и Турцией, сообщают источники газеты The Wall Street Journal. При этом, какие именно «военные решения» будут применяться для защиты торговых судов, собеседник не пояснил. Ранее Украина начала регистрировать торговые суда для прохода через самовольно установленные морские коридоры в Черном море. Также для судов, которые идут в украинские порты, были установлены морские коридоры. Минобороны РФ отмечало, что суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут потенциально рассматриваться как военные корабли.