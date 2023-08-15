В Абхазии арестовали жительницу Челябинска за кражу барсетки с деньгами

Преступление расценили как крупное хищение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Абхазии на два месяца арестовали жительницу Челябинска за кражу барсетки с 65 тысячами рублей и документами. Воровство расценили как крупное хищение. Об этом сообщает МВД Абхазии.

«Жительнице Челябинской области вменяется хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере. Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65 тысяч рублей и документами потерпевшего», — уточнили в ведомстве.

Задержанная Альфия Бикмуллина призналась в преступлении. Похищенную барсетку у нее забрали. По решению суда Гудаутского района женщину арестовали на два месяца.

Ранее челябинца осудили за незаконный перевоз Lexus GS 350 из Абхазии в Адлер. Обвиняемый не заплатил налог на сумму более двух миллионов рублей. В качестве возмещения ущерба автомобиль продадут в доход государства.