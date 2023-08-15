15 августа 2023

В Абхазии арестовали жительницу Челябинска за кражу барсетки с деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, клетка, арест, тюрьма, решетка, суд, лишение свободы, задержание
Преступление расценили как крупное хищение Фото:

В Абхазии на два месяца арестовали жительницу Челябинска за кражу барсетки с 65 тысячами рублей и документами. Воровство расценили как крупное хищение. Об этом сообщает МВД Абхазии.

«Жительнице Челябинской области вменяется хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере. Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65 тысяч рублей и документами потерпевшего», — уточнили в ведомстве.

Задержанная Альфия Бикмуллина призналась в преступлении. Похищенную барсетку у нее забрали. По решению суда Гудаутского района женщину арестовали на два месяца.

Ранее челябинца осудили за незаконный перевоз Lexus GS 350 из Абхазии в Адлер. Обвиняемый не заплатил налог на сумму более двух миллионов рублей. В качестве возмещения ущерба автомобиль продадут в доход государства.

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В Абхазии на два месяца арестовали жительницу Челябинска за кражу барсетки с 65 тысячами рублей и документами. Воровство расценили как крупное хищение. Об этом сообщает МВД Абхазии. «Жительнице Челябинской области вменяется хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере. Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65 тысяч рублей и документами потерпевшего», — уточнили в ведомстве. Задержанная Альфия Бикмуллина призналась в преступлении. Похищенную барсетку у нее забрали. По решению суда Гудаутского района женщину арестовали на два месяца. Ранее челябинца осудили за незаконный перевоз Lexus GS 350 из Абхазии в Адлер. Обвиняемый не заплатил налог на сумму более двух миллионов рублей. В качестве возмещения ущерба автомобиль продадут в доход государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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