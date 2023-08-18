Юная екатеринбурженка станет участницей конкурса изобретателей на Бали

Разработку представят в середине сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьница Вероника Алексеенко-Недышилова из Екатеринбурга придумала систему, которая поможет определить посторонние объекты на железнодорожных путях. Свою разработку она представит осенью на Международном конкурсе юных изобретателей International Young Inventors Award на Бали. Об этом URA.RU рассказали организаторы участия российской команды в конкурсе — фирма «Городисский и Партнеры».

«В этом году в отборочном туре Международного конкурса юных изобретателей участвовало почти 100 проектов из 13 городов России (Москва, Пермь, Свободный, Нижний Новгород, Саров, Владикавказ, Нальчик, Уфа, Екатеринбург, Зеленодольск, Казань, Новосибирск, Новочеркасск)», — пояснил член жюри ежегодной Международной выставки юных изобретателей IYIA 2023 Юрий Кузнецов

Конкурс пройдет на Индонезийском острове Бали с 16 по 19 сентября. На нем школьница покажет автоматизированную систему обнаружения объектов на железнодорожных путях в реальном времени. Устройство работает следующим образом: информация с камеры передается на компьютер, который с помощью нейронной сети обрабатывает данные и выводит результат анализа на экран.

Фото предоставлено организаторами участия российской команды в конкурсе