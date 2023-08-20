Пермяк получил штраф за попытку побить сотрудника полиции

21 августа 2023 в 07:05 Размер текста - 17 +

Виновный дважды пытался ударить сотрудника полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался побить сотрудника полиции. За это он получил штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по проезжей части при наличии тротуара, чем совершил административное правонарушение. Сотрудники полиции потребовали пройти с ними, чтобы провести медицинское освидетельствование и составить протокол, на что мужчина решил замахнуться рукой и ударить по голове одного из полицейских. Потерпевший успел увернуться, поэтому виновный вновь совершил попытку ударить его», — сообщается в документе. Сотрудники полиции применили физическую силу и спецсредства, чтобы задержать подсудимого. Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Житель Пермского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался побить сотрудника полиции. За это он получил штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по проезжей части при наличии тротуара, чем совершил административное правонарушение. Сотрудники полиции потребовали пройти с ними, чтобы провести медицинское освидетельствование и составить протокол, на что мужчина решил замахнуться рукой и ударить по голове одного из полицейских. Потерпевший успел увернуться, поэтому виновный вновь совершил попытку ударить его», — сообщается в документе. Сотрудники полиции применили физическую силу и спецсредства, чтобы задержать подсудимого. Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей.