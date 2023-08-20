20 августа 2023
19 августа 2023
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Пермяк получил штраф за попытку побить сотрудника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, машина полиции, наряд, полиция, наряд полиции
Виновный дважды пытался ударить сотрудника полиции Фото:

Житель Пермского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался побить сотрудника полиции. За это он получил штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по проезжей части при наличии тротуара, чем совершил административное правонарушение. Сотрудники полиции потребовали пройти с ними, чтобы провести медицинское освидетельствование и составить протокол, на что мужчина решил замахнуться рукой и ударить по голове одного из полицейских. Потерпевший успел увернуться, поэтому виновный вновь совершил попытку ударить его», — сообщается в документе.

Сотрудники полиции применили физическую силу и спецсредства, чтобы задержать подсудимого. Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

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Житель Пермского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался побить сотрудника полиции. За это он получил штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по проезжей части при наличии тротуара, чем совершил административное правонарушение. Сотрудники полиции потребовали пройти с ними, чтобы провести медицинское освидетельствование и составить протокол, на что мужчина решил замахнуться рукой и ударить по голове одного из полицейских. Потерпевший успел увернуться, поэтому виновный вновь совершил попытку ударить его», — сообщается в документе. Сотрудники полиции применили физическую силу и спецсредства, чтобы задержать подсудимого. Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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