Министр обороны Эстонии: армия РФ выполняет в 10 раз больше выстрелов, чем ВСУ

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ВСУ испытывает высокий снарядный дефицит, заявил Ханно Певкура Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ совершают в зоне СВО в день в десять раз больше выстрелов, чем украинская армия. Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкура.

«Российская артиллерия производит в день в десять раз больше выстрелов, чем украинская», — передает слова Певкура Tagesschau. Он добавил, что существует обеспокоенность высоким снарядным дефицитом ВСУ. Министр обороны Эстонии также выразил разочарование медленными поставками артиллерийских снарядов от стран Евросоюза в Украину. Несмотря на обещание доставить миллион снарядов, пока было передано всего 226 тысяч.

Певкура подчеркнул, что Россия значительно превосходит страны Евросоюза в производстве артиллерийского вооружения. Без серьезной перестройки своего военно-промышленного комплекса, у стран Евросоюза практически нет возможности конкурировать с Россией в производстве боеприпасов и оружия, заключил министр обороны Эстонии.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у ВСУ существенная нехватка вооружений для проведения боевых действий. Подоляк отметил, что дефицит оружия является значительным и создает проблемы в достижении паритета в боевых действиях.

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ВС РФ совершают в зоне СВО в день в десять раз больше выстрелов, чем украинская армия. Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкура. «Российская артиллерия производит в день в десять раз больше выстрелов, чем украинская», — передает слова Певкура Tagesschau. Он добавил, что существует обеспокоенность высоким снарядным дефицитом ВСУ. Министр обороны Эстонии также выразил разочарование медленными поставками артиллерийских снарядов от стран Евросоюза в Украину. Несмотря на обещание доставить миллион снарядов, пока было передано всего 226 тысяч. Певкура подчеркнул, что Россия значительно превосходит страны Евросоюза в производстве артиллерийского вооружения. Без серьезной перестройки своего военно-промышленного комплекса, у стран Евросоюза практически нет возможности конкурировать с Россией в производстве боеприпасов и оружия, заключил министр обороны Эстонии. Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у ВСУ существенная нехватка вооружений для проведения боевых действий. Подоляк отметил, что дефицит оружия является значительным и создает проблемы в достижении паритета в боевых действиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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