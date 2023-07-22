Bild: ФРГ поставит Украине первую партию боеприпасов для Gepard

23 июля 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

В этом году Киев получит 40 тысяч боеприпасов для ЗСУ Gepard Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense Власти Германии планируют в скором времени передать Киеву первую партию боеприпасов к зенитным установкам Gepard, которые ранее уже были поставлены Украине. Об этом сообщают немецкие СМИ. «Власти ФРГ поставили на Украину 40 зенитных самоходных установок Gepard. Но Киев остро нуждается в боеприпасах для них», — пишет газета Bild am Sonntag. Уточняется, что в этом году Украине будет поставлено лишь 40 тысяч боеприпасов калибра 35 миллиметра для ЗСУ Gepard из 300 тысяч обещанных ранее. Издание считает, что первая партия боевых припасов поступит в распоряжение ВСУ уже в ближайшее время. Сообщается, что для решения проблемы дефицита снарядов завод Rheinmetall запустил новую производственную линию в Унтерлюсе. Ранее сообщалось, что в район Артемовска в ДНР предположительно могли быть доставлены кассетные боеприпасы США. По мнению военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко Киев может применить эти снаряды в ближайшее время.

Власти Германии планируют в скором времени передать Киеву первую партию боеприпасов к зенитным установкам Gepard, которые ранее уже были поставлены Украине. Об этом сообщают немецкие СМИ. «Власти ФРГ поставили на Украину 40 зенитных самоходных установок Gepard. Но Киев остро нуждается в боеприпасах для них», — пишет газета Bild am Sonntag. Уточняется, что в этом году Украине будет поставлено лишь 40 тысяч боеприпасов калибра 35 миллиметра для ЗСУ Gepard из 300 тысяч обещанных ранее. Издание считает, что первая партия боевых припасов поступит в распоряжение ВСУ уже в ближайшее время. Сообщается, что для решения проблемы дефицита снарядов завод Rheinmetall запустил новую производственную линию в Унтерлюсе. Ранее сообщалось, что в район Артемовска в ДНР предположительно могли быть доставлены кассетные боеприпасы США. По мнению военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко Киев может применить эти снаряды в ближайшее время.