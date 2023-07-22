22 июля 2023

Bild: ФРГ поставит Украине первую партию боеприпасов для Gepard

© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, кассетный
В этом году Киев получит 40 тысяч боеприпасов  для ЗСУ Gepard Фото:

Власти Германии планируют в скором времени передать Киеву первую партию боеприпасов к зенитным установкам Gepard, которые ранее уже были поставлены Украине. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Власти ФРГ поставили на Украину 40 зенитных самоходных установок Gepard. Но Киев остро нуждается в боеприпасах для них», — пишет газета Bild am Sonntag. Уточняется, что в этом году Украине будет поставлено лишь 40 тысяч боеприпасов калибра 35 миллиметра для ЗСУ Gepard из 300 тысяч обещанных ранее.

Издание считает, что первая партия боевых припасов поступит в распоряжение ВСУ уже в ближайшее время. Сообщается, что для решения проблемы дефицита снарядов завод Rheinmetall запустил новую производственную линию в Унтерлюсе.

Ранее сообщалось, что в район Артемовска в ДНР предположительно могли быть доставлены кассетные боеприпасы США. По мнению военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко Киев может применить эти снаряды в ближайшее время.

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Власти Германии планируют в скором времени передать Киеву первую партию боеприпасов к зенитным установкам Gepard, которые ранее уже были поставлены Украине. Об этом сообщают немецкие СМИ. «Власти ФРГ поставили на Украину 40 зенитных самоходных установок Gepard. Но Киев остро нуждается в боеприпасах для них», — пишет газета Bild am Sonntag. Уточняется, что в этом году Украине будет поставлено лишь 40 тысяч боеприпасов калибра 35 миллиметра для ЗСУ Gepard из 300 тысяч обещанных ранее. Издание считает, что первая партия боевых припасов поступит в распоряжение ВСУ уже в ближайшее время. Сообщается, что для решения проблемы дефицита снарядов завод Rheinmetall запустил новую производственную линию в Унтерлюсе. Ранее сообщалось, что в район Артемовска в ДНР предположительно могли быть доставлены кассетные боеприпасы США. По мнению военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко Киев может применить эти снаряды в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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