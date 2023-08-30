Жительница екатеринбургского микрорайона Эльмаш пожаловалась на подростков, которые ее избили и украли телефон в конце июля. По словам пострадавшей, она вновь их встретила 30 августа и ей начали угрожать.
«На видео, которое снято очевидцем еще 22 июля, виден один из эпизодов их жестокости. На нем они жестоко избивают двух мужчин и женщину. Сегодня [30 августа] эта компания из 10 человек пыталась спровоцировать женщину, которую избивали ранее. При той потасовке у пострадавших пропал телефон», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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