30 августа 2023

Екатеринбурженка пожаловалась на подростков, которые ее избили и украли телефон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
По словам пострадавшей, первая конфликтная ситуация с подростками произошла еще месяц назад Фото:

Жительница екатеринбургского микрорайона Эльмаш пожаловалась на подростков, которые ее избили и украли телефон в конце июля. По словам пострадавшей, она вновь их встретила 30 августа и ей начали угрожать.

«На видео, которое снято очевидцем еще 22 июля, виден один из эпизодов их жестокости. На нем они жестоко избивают двух мужчин и женщину. Сегодня [30 августа] эта компания из 10 человек пыталась спровоцировать женщину, которую избивали ранее. При той потасовке у пострадавших пропал телефон», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Жительница екатеринбургского микрорайона Эльмаш пожаловалась на подростков, которые ее избили и украли телефон в конце июля. По словам пострадавшей, она вновь их встретила 30 августа и ей начали угрожать. «На видео, которое снято очевидцем еще 22 июля, виден один из эпизодов их жестокости. На нем они жестоко избивают двух мужчин и женщину. Сегодня [30 августа] эта компания из 10 человек пыталась спровоцировать женщину, которую избивали ранее. При той потасовке у пострадавших пропал телефон», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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