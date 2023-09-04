Россиян позвали помочь в организации международной выставки в Москве

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Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ. Москва, лето, вднх, фонтан дружба народов
Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября и пройдет в ВДНХ Фото:

Российских волонтеров приглашают принять участие в организации Международной выставки-форума «Россия» (ВДНХ). Стартовала кампании по приему соответствующих заявок. Сама выставка учреждена указом президента РФ Владимира Путина.

«Объявлен старт кампании по приему заявок для волонтеров Международной выставки-форума „Россия“. <…> Для помощи в организации в качестве волонтеров будут задействованы более 5000 молодых людей из разных городов страны», — сообщает пресс-служба выставки-форума. Волонтеры будут работать с делегациями из разных стран, организовывать взаимодействие почетных гостей со СМИ и в целом заниматься организационным сопровождением на всех выставочных площадках.

В свою очередь, волонтеры получат качественную сувенирную продукцию и специальную униформу. Также каждый час их работы будет отражен в электронной волонтерской книжке (ЭВК). Волонтеры из Московской области будут работать не менее 24 смен. Добровольцы из других регионов — не менее 10 смен. Заявки принимаются от людей старше 18 лет с высоким уровнем коммуникации.

Выставка откроется 4 ноября. В работе выставки-форума «Россия» будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ.

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Российских волонтеров приглашают принять участие в организации Международной выставки-форума «Россия» (ВДНХ). Стартовала кампании по приему соответствующих заявок. Сама выставка учреждена указом президента РФ Владимира Путина. «Объявлен старт кампании по приему заявок для волонтеров Международной выставки-форума „Россия“. <…> Для помощи в организации в качестве волонтеров будут задействованы более 5000 молодых людей из разных городов страны», — сообщает пресс-служба выставки-форума. Волонтеры будут работать с делегациями из разных стран, организовывать взаимодействие почетных гостей со СМИ и в целом заниматься организационным сопровождением на всех выставочных площадках. В свою очередь, волонтеры получат качественную сувенирную продукцию и специальную униформу. Также каждый час их работы будет отражен в электронной волонтерской книжке (ЭВК). Волонтеры из Московской области будут работать не менее 24 смен. Добровольцы из других регионов — не менее 10 смен. Заявки принимаются от людей старше 18 лет с высоким уровнем коммуникации. Выставка откроется 4 ноября. В работе выставки-форума «Россия» будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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