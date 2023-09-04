Россиян позвали помочь в организации международной выставки в Москве

04 сентября 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября и пройдет в ВДНХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российских волонтеров приглашают принять участие в организации Международной выставки-форума «Россия» (ВДНХ). Стартовала кампании по приему соответствующих заявок. Сама выставка учреждена указом президента РФ Владимира Путина. «Объявлен старт кампании по приему заявок для волонтеров Международной выставки-форума „Россия“. <…> Для помощи в организации в качестве волонтеров будут задействованы более 5000 молодых людей из разных городов страны», — сообщает пресс-служба выставки-форума. Волонтеры будут работать с делегациями из разных стран, организовывать взаимодействие почетных гостей со СМИ и в целом заниматься организационным сопровождением на всех выставочных площадках. В свою очередь, волонтеры получат качественную сувенирную продукцию и специальную униформу. Также каждый час их работы будет отражен в электронной волонтерской книжке (ЭВК). Волонтеры из Московской области будут работать не менее 24 смен. Добровольцы из других регионов — не менее 10 смен. Заявки принимаются от людей старше 18 лет с высоким уровнем коммуникации. Выставка откроется 4 ноября. В работе выставки-форума «Россия» будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ.

Российских волонтеров приглашают принять участие в организации Международной выставки-форума «Россия» (ВДНХ). Стартовала кампании по приему соответствующих заявок. Сама выставка учреждена указом президента РФ Владимира Путина. «Объявлен старт кампании по приему заявок для волонтеров Международной выставки-форума „Россия“. <…> Для помощи в организации в качестве волонтеров будут задействованы более 5000 молодых людей из разных городов страны», — сообщает пресс-служба выставки-форума. Волонтеры будут работать с делегациями из разных стран, организовывать взаимодействие почетных гостей со СМИ и в целом заниматься организационным сопровождением на всех выставочных площадках. В свою очередь, волонтеры получат качественную сувенирную продукцию и специальную униформу. Также каждый час их работы будет отражен в электронной волонтерской книжке (ЭВК). Волонтеры из Московской области будут работать не менее 24 смен. Добровольцы из других регионов — не менее 10 смен. Заявки принимаются от людей старше 18 лет с высоким уровнем коммуникации. Выставка откроется 4 ноября. В работе выставки-форума «Россия» будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ.