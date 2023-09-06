ЕР отправила технику на одни из сложнейших участков СВО

06 сентября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Переданная техника повысит безопасность на передовой, заявил Александр Сидякин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» прислали специализированную технику на сложные участки СВО на авдеевском и сватовско-кременском направлении в ЛНР и ДНР. Здесь ВСУ проводят регулярные атаки, пытаясь прорвать оборону РФ. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. «Дроны, тепловизоры и другое оборудование привезли военным на авдеевском направлении и направлении сватово-кременная», — заявил Сидякин. Он добавил, что предоставленная техника повысит безопасность и эффективность операций. Помощь оказывается с апреля и общая стоимость переданных техники и оборудования составляет более миллиарда рублей. Военные выразили благодарность за поддержку, отмечая, что эта техника улучшает выполнение задач на передовой. Кроме того, «Единая Россия» также оказывает гуманитарную помощь эвакуированным и оставшимся жителям Донбасса. Различные средства, от продуктов питания до медицинского оборудования, были доставлены в новые регионы для облегчения ситуации. Партия оказывает помощь фронту с самого начала СВО. Было потрачено более восьми миллиардов рублей на приобретение специализированного оборудования и экипировки для бойцов на передовой, включая квадрокоптеры, беспилотные аппараты, средства связи и тепловизоры. Также было создано 45 гуманитарных центров в Донбассе и в новых регионах, где жители могут получить необходимые товары и продукты через 20 пунктов выдачи. ВСУ пытаются прорвать оборону РФ в районе Кременной и Сватово в ЛНР. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о росте попыток прорыва линии обороны со стороны украинского командования. Он также уточнил, что в атаку задействуются новые силы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» прислали специализированную технику на сложные участки СВО на авдеевском и сватовско-кременском направлении в ЛНР и ДНР. Здесь ВСУ проводят регулярные атаки, пытаясь прорвать оборону РФ. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. «Дроны, тепловизоры и другое оборудование привезли военным на авдеевском направлении и направлении сватово-кременная», — заявил Сидякин. Он добавил, что предоставленная техника повысит безопасность и эффективность операций. Помощь оказывается с апреля и общая стоимость переданных техники и оборудования составляет более миллиарда рублей. Военные выразили благодарность за поддержку, отмечая, что эта техника улучшает выполнение задач на передовой. Кроме того, «Единая Россия» также оказывает гуманитарную помощь эвакуированным и оставшимся жителям Донбасса. Различные средства, от продуктов питания до медицинского оборудования, были доставлены в новые регионы для облегчения ситуации. Партия оказывает помощь фронту с самого начала СВО. Было потрачено более восьми миллиардов рублей на приобретение специализированного оборудования и экипировки для бойцов на передовой, включая квадрокоптеры, беспилотные аппараты, средства связи и тепловизоры. Также было создано 45 гуманитарных центров в Донбассе и в новых регионах, где жители могут получить необходимые товары и продукты через 20 пунктов выдачи. ВСУ пытаются прорвать оборону РФ в районе Кременной и Сватово в ЛНР. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о росте попыток прорыва линии обороны со стороны украинского командования. Он также уточнил, что в атаку задействуются новые силы.