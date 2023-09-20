Рэпер Snoop Dogg даст концерт в Ереване, несмотря на сдачу Карабаха

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Виды Еревана. Армения, Ереван, армения, ереван
На концерт Snoop Doggа выделили шесть миллионов долларов Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Американский рэпер Snoop Dogg проведет концерт в Ереване, несмотря на сдачу Арменией Нагорного Карабаха и массовые протесты в армянской столице. Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Концерт Snoop Dogg в Ереване состоится, несмотря на сдачу Нагорного Карабаха и массовые митинги в Ереване. Более того, мероприятие проводится под эгидой правительства Армении», — передает telegram-канал. Уточняется, что на мероприятие знаменитого исполнителя выделили шесть миллионов долларов из бюджета страны. В СМИ также заявили, что судьба концерта волновала не только армян, но и эмигрантов из РФ.

Ранее Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Кроме вооруженных столкновений на территории региона, в Ереване начались массовые протесты. Граждане обвинили премьера страны Никола Пашиняна в развязывании конфликта требовали пего отставки, пишет «Национальная служба новостей». Спустя сутки боевых действий Минобороны Азербайджанской Республики сообщило о приостановлении конфликта.

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Американский рэпер Snoop Dogg проведет концерт в Ереване, несмотря на сдачу Арменией Нагорного Карабаха и массовые протесты в армянской столице. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Концерт Snoop Dogg в Ереване состоится, несмотря на сдачу Нагорного Карабаха и массовые митинги в Ереване. Более того, мероприятие проводится под эгидой правительства Армении», — передает telegram-канал. Уточняется, что на мероприятие знаменитого исполнителя выделили шесть миллионов долларов из бюджета страны. В СМИ также заявили, что судьба концерта волновала не только армян, но и эмигрантов из РФ. Ранее Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Кроме вооруженных столкновений на территории региона, в Ереване начались массовые протесты. Граждане обвинили премьера страны Никола Пашиняна в развязывании конфликта требовали пего отставки, пишет «Национальная служба новостей». Спустя сутки боевых действий Минобороны Азербайджанской Республики сообщило о приостановлении конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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