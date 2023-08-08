The Telegraph: украинские военные не могут защититься от российских дронов

ВСУ называют российский беспилотник «Ланцет» главной угрозой

08 августа 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты называют дроны «Ланцет» главной угрозой на фронте Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные называют российский беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз на фронте. Об этом сообщила британская газета The Telegraph. «Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия», — заявил украинский солдат с позывным «Мауглы». Его слова приводит британское издание. По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, украинская разведка узнала, что Россия увеличила производство дронов «Ланцет». Он отметил, что киевский режим беспокоится из-за российских беспилотников, так как они предоставляют опасность для ВСУ. Сак заявил, что у «Ланцета» неплохая комплектация. Новость по теме Чем уникальны танки Т-90М и БПЛА «Ланцет», производство которых вырастет в РФ Обозреватели газеты сообщили, что российские дроны являются занозой для украинских артиллеристов. «Ланцеты» называют главной угрозой на фронте. Отмечается, что нет возможности защиты от дронов, так как «Ланцеты» способны хорошо маневрировать. Киевский режим не планирует использовать сотни тысяч ракет на систему вооружения, которая стоит в России стоит 35 000 долларов за единицу. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо увеличить производство танков Т-90М и беспилотников «Ланцет». Российские дроны с момента начала специальной военной операции (СВО) уничтожили 500 целей, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военные называют российский беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз на фронте. Об этом сообщила британская газета The Telegraph. «Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия», — заявил украинский солдат с позывным «Мауглы». Его слова приводит британское издание. По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, украинская разведка узнала, что Россия увеличила производство дронов «Ланцет». Он отметил, что киевский режим беспокоится из-за российских беспилотников, так как они предоставляют опасность для ВСУ. Сак заявил, что у «Ланцета» неплохая комплектация. Обозреватели газеты сообщили, что российские дроны являются занозой для украинских артиллеристов. «Ланцеты» называют главной угрозой на фронте. Отмечается, что нет возможности защиты от дронов, так как «Ланцеты» способны хорошо маневрировать. Киевский режим не планирует использовать сотни тысяч ракет на систему вооружения, которая стоит в России стоит 35 000 долларов за единицу. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо увеличить производство танков Т-90М и беспилотников «Ланцет». Российские дроны с момента начала специальной военной операции (СВО) уничтожили 500 целей, передает RT.