На Украине назвали российское оружие, от которого нет защиты

Российские бомбы ФАБ-500 являются практически невозможной целью для ВСУ. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.
«Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно», — заявил Юрий Игнат. Его слова
Он заявил, что обезвредить бомбы можно только стреляя по самолетам, переносящих их. Однако для этого необходимы современные истребители, которых нет в распоряжении Киева, подытожил Игнат.
Ранее глава украинских ВВС Николай Олищук заявил, что одной из главных проблем Киева в конфликте является отсутствие американских истребителей F-16. Он подчеркнул, что российская авиация сильно превосходит украинскую в техническом плане, пишет деловое издание «Взгляд».
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