На Украине назвали российское оружие, от которого нет защиты Представитель ВВС Украины Игнат: ВСУ не могут защититься от бомб ФАБ-500 13 сентября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 + Бомбы ФАБ-500 почти невозможно сбить, сказал Юрий Игнат Фото: Vitaly V. Kuzmin/WIkimedia Commons (CC BY-SA 4.0) новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бомбы ФАБ-500 являются практически невозможной целью для ВСУ. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно», — заявил Юрий Игнат. Его слова приводит газета The Washington Post. Он заявил, что обезвредить бомбы можно только стреляя по самолетам, переносящих их. Однако для этого необходимы современные истребители, которых нет в распоряжении Киева, подытожил Игнат. Ранее глава украинских ВВС Николай Олищук заявил, что одной из главных проблем Киева в конфликте является отсутствие американских истребителей F-16. Он подчеркнул, что российская авиация сильно превосходит украинскую в техническом плане, пишет деловое издание «Взгляд». Российские бомбы ФАБ-500 являются практически невозможной целью для ВСУ. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно», — заявил Юрий Игнат. Его слова приводит газета The Washington Post. Он заявил, что обезвредить бомбы можно только стреляя по самолетам, переносящих их. Однако для этого необходимы современные истребители, которых нет в распоряжении Киева, подытожил Игнат. Ранее глава украинских ВВС Николай Олищук заявил, что одной из главных проблем Киева в конфликте является отсутствие американских истребителей F-16. Он подчеркнул, что российская авиация сильно превосходит украинскую в техническом плане, пишет деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям