На Украине назвали российское оружие, от которого нет защиты

Представитель ВВС Украины Игнат: ВСУ не могут защититься от бомб ФАБ-500
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Бомбы ФАБ-500 почти невозможно сбить, сказал Юрий Игнат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бомбы ФАБ-500 являются практически невозможной целью для ВСУ. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно», — заявил Юрий Игнат. Его слова приводит газета The Washington Post.

Он заявил, что обезвредить бомбы можно только стреляя по самолетам, переносящих их. Однако для этого необходимы современные истребители, которых нет в распоряжении Киева, подытожил Игнат.

Ранее глава украинских ВВС Николай Олищук заявил, что одной из главных проблем Киева в конфликте является отсутствие американских истребителей F-16. Он подчеркнул, что российская авиация сильно превосходит украинскую в техническом плане, пишет деловое издание «Взгляд».

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Российские бомбы ФАБ-500 являются практически невозможной целью для ВСУ. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно», — заявил Юрий Игнат. Его слова приводит газета The Washington Post. Он заявил, что обезвредить бомбы можно только стреляя по самолетам, переносящих их. Однако для этого необходимы современные истребители, которых нет в распоряжении Киева, подытожил Игнат. Ранее глава украинских ВВС Николай Олищук заявил, что одной из главных проблем Киева в конфликте является отсутствие американских истребителей F-16. Он подчеркнул, что российская авиация сильно превосходит украинскую в техническом плане, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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