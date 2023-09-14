Тренер «Зенита» Семак: УЕФА ждет возвращения России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с нетерпением ожидает возвращения России на международные соревнования. Об этом заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
«Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращения России», — передает слова Семака Sport24. Он подчеркнул, что решение об исключении политизировано и спорт должен быть независим от политики. Семак также отметил недостаток матчей Лиги чемпионов у своей команды.
Тренер подчеркнул важность международных игр для набора опыта и для того, чтобы команда не была забыта на европейской арене. «Зенит» готов отпустить игроков, если у них появятся предложения от клубов, участвующих в Лиге чемпионов, заключил Семак.
Ранее советник УЕФА Йозеф Клемент выразил надежду на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Он заявил, что УЕФА вскоре надеется увидеть российские клубы и сборную на международном уровне. После начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от соревнований.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с нетерпением ожидает возвращения России на международные соревнования. Об этом заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. «Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращения России», — передает слова Семака Sport24. Он подчеркнул, что решение об исключении политизировано и спорт должен быть независим от политики. Семак также отметил недостаток матчей Лиги чемпионов у своей команды. Тренер подчеркнул важность международных игр для набора опыта и для того, чтобы команда не была забыта на европейской арене. «Зенит» готов отпустить игроков, если у них появятся предложения от клубов, участвующих в Лиге чемпионов, заключил Семак. Ранее советник УЕФА Йозеф Клемент выразил надежду на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Он заявил, что УЕФА вскоре надеется увидеть российские клубы и сборную на международном уровне. После начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от соревнований.