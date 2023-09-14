Тренер «Зенита» Семак: УЕФА ждет возвращения России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матч ФК Урал - ФК Зенит. Екатеринбург, семак сергей
Международные матчи важны для футболистов, заявил Сергей Семак Фото:

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с нетерпением ожидает возвращения России на международные соревнования. Об этом заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращения России», — передает слова Семака Sport24. Он подчеркнул, что решение об исключении политизировано и спорт должен быть независим от политики. Семак также отметил недостаток матчей Лиги чемпионов у своей команды.

Тренер подчеркнул важность международных игр для набора опыта и для того, чтобы команда не была забыта на европейской арене. «Зенит» готов отпустить игроков, если у них появятся предложения от клубов, участвующих в Лиге чемпионов, заключил Семак.

Ранее советник УЕФА Йозеф Клемент выразил надежду на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Он заявил, что УЕФА вскоре надеется увидеть российские клубы и сборную на международном уровне. После начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от соревнований.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с нетерпением ожидает возвращения России на международные соревнования. Об этом заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. «Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращения России», — передает слова Семака Sport24. Он подчеркнул, что решение об исключении политизировано и спорт должен быть независим от политики. Семак также отметил недостаток матчей Лиги чемпионов у своей команды. Тренер подчеркнул важность международных игр для набора опыта и для того, чтобы команда не была забыта на европейской арене. «Зенит» готов отпустить игроков, если у них появятся предложения от клубов, участвующих в Лиге чемпионов, заключил Семак. Ранее советник УЕФА Йозеф Клемент выразил надежду на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Он заявил, что УЕФА вскоре надеется увидеть российские клубы и сборную на международном уровне. После начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от соревнований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...