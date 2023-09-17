Глава УЕФА раскрыл, когда Россия вернется на европейскую арену

Глава УЕФА Чеферин: Россия вернется в еврофутбол только после конца СВО

18 сентября 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

Российские сборные и клубы не допустят до европейских соревнований до завершения СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский футбол вернется на мировую арену только после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. «Россия вернется в (европейский) футбол только после окончания ситуации на Украине», — сказал Чеферин, передает Sportklub. Он отметил, что это связано с санкциями, которые лишают российских спортсменов возможности участвовать в мировом спорте. Глава УЕФА также объяснил разрыв спонсорского контракта с «Газпромом» тем, что после начала СВО стало трудно рекламировать эту компанию. Он назвал это символическим актом и подчеркнул, что должен был это сделать. Ранее советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент выразил надежду на скорое возвращение россиян к турнирам. Он подчеркнул, что, пока российские спортсмены не участвовали в соревнованиях, УЕФА не прекращала диалог с Москвой. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оказался солидарен с Клементом. В начале августа украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила УЕФА рассмотреть возможность отстранения от работы в организации представителей РФ. Это сочли важным для поддержания «гуманитарных ценностей и справедливости», передает Телеканал 360.

Российский футбол вернется на мировую арену только после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. «Россия вернется в (европейский) футбол только после окончания ситуации на Украине», — сказал Чеферин, передает Sportklub. Он отметил, что это связано с санкциями, которые лишают российских спортсменов возможности участвовать в мировом спорте. Глава УЕФА также объяснил разрыв спонсорского контракта с «Газпромом» тем, что после начала СВО стало трудно рекламировать эту компанию. Он назвал это символическим актом и подчеркнул, что должен был это сделать. Ранее советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент выразил надежду на скорое возвращение россиян к турнирам. Он подчеркнул, что, пока российские спортсмены не участвовали в соревнованиях, УЕФА не прекращала диалог с Москвой. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оказался солидарен с Клементом. В начале августа украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила УЕФА рассмотреть возможность отстранения от работы в организации представителей РФ. Это сочли важным для поддержания «гуманитарных ценностей и справедливости», передает Телеканал 360.