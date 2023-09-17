17 сентября 2023

Глава УЕФА раскрыл, когда Россия вернется на европейскую арену

Глава УЕФА Чеферин: Россия вернется в еврофутбол только после конца СВО
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Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , футбол, футбольное поле, штрафная
Российские сборные и клубы не допустят до европейских соревнований до завершения СВО Фото:

Российский футбол вернется на мировую арену только после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

«Россия вернется в (европейский) футбол только после окончания ситуации на Украине», — сказал Чеферин, передает Sportklub. Он отметил, что это связано с санкциями, которые лишают российских спортсменов возможности участвовать в мировом спорте.

Глава УЕФА также объяснил разрыв спонсорского контракта с «Газпромом» тем, что после начала СВО стало трудно рекламировать эту компанию. Он назвал это символическим актом и подчеркнул, что должен был это сделать.

Ранее советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент выразил надежду на скорое возвращение россиян к турнирам. Он подчеркнул, что, пока российские спортсмены не участвовали в соревнованиях, УЕФА не прекращала диалог с Москвой. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оказался солидарен с Клементом.

В начале августа украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила УЕФА рассмотреть возможность отстранения от работы в организации представителей РФ. Это сочли важным для поддержания «гуманитарных ценностей и справедливости», передает Телеканал 360.

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Российский футбол вернется на мировую арену только после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. «Россия вернется в (европейский) футбол только после окончания ситуации на Украине», — сказал Чеферин, передает Sportklub. Он отметил, что это связано с санкциями, которые лишают российских спортсменов возможности участвовать в мировом спорте. Глава УЕФА также объяснил разрыв спонсорского контракта с «Газпромом» тем, что после начала СВО стало трудно рекламировать эту компанию. Он назвал это символическим актом и подчеркнул, что должен был это сделать. Ранее советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент выразил надежду на скорое возвращение россиян к турнирам. Он подчеркнул, что, пока российские спортсмены не участвовали в соревнованиях, УЕФА не прекращала диалог с Москвой. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оказался солидарен с Клементом. В начале августа украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила УЕФА рассмотреть возможность отстранения от работы в организации представителей РФ. Это сочли важным для поддержания «гуманитарных ценностей и справедливости», передает Телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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