В Екатеринбурге может появиться еще один исправительный центр

03 октября 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Новые исправцентры могут появиться в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге может появиться еще один исправительный центр для осужденных. Об этом заявила замначальника ГУФСИН России по Свердловской области Екатерина Закачурина. Сейчас в городе работает только одно такое учреждение, расположенное на Просторной, 1. «Потребность велика, поэтому расширение сети исправцентров стоит на контроле ФСИН и правительства Свердловской области. <…> Мы рассматриваем появление еще одного центра в Екатеринбурге, но пока подыскиваем помещение и согласовываем с администрацией», — сказала Закачурина в эфире ОТВ. Кроме того, по ее словам, новый исправцентр может появиться и в Нижнем Тагиле. В конце сентября екатеринбуржцы взбунтовались против появления исправцентра на Просторной, 1. Они боятся этого, потому что рядом находятся школы, детские сады и жилые дома. 27 сентября около 20 человек вышли протестовать против стройки центра. До 2019 года в здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН из-за большой огороженной территории. В самом ведомстве неоднократно успокаивали жителей, отмечая, что за осужденными будет строгий контроль.

В Екатеринбурге может появиться еще один исправительный центр для осужденных. Об этом заявила замначальника ГУФСИН России по Свердловской области Екатерина Закачурина. Сейчас в городе работает только одно такое учреждение, расположенное на Просторной, 1. «Потребность велика, поэтому расширение сети исправцентров стоит на контроле ФСИН и правительства Свердловской области. <…> Мы рассматриваем появление еще одного центра в Екатеринбурге, но пока подыскиваем помещение и согласовываем с администрацией», — сказала Закачурина в эфире ОТВ. Кроме того, по ее словам, новый исправцентр может появиться и в Нижнем Тагиле. В конце сентября екатеринбуржцы взбунтовались против появления исправцентра на Просторной, 1. Они боятся этого, потому что рядом находятся школы, детские сады и жилые дома. 27 сентября около 20 человек вышли протестовать против стройки центра. До 2019 года в здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН из-за большой огороженной территории. В самом ведомстве неоднократно успокаивали жителей, отмечая, что за осужденными будет строгий контроль.