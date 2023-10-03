В Екатеринбурге может появиться еще один исправительный центр

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Исправительный центр при ИК. Курган, вышка, ИК1, исправительный центр, смотровая вышка
Новые исправцентры могут появиться в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге может появиться еще один исправительный центр для осужденных. Об этом заявила замначальника ГУФСИН России по Свердловской области Екатерина Закачурина. Сейчас в городе работает только одно такое учреждение, расположенное на Просторной, 1.

«Потребность велика, поэтому расширение сети исправцентров стоит на контроле ФСИН и правительства Свердловской области. <…> Мы рассматриваем появление еще одного центра в Екатеринбурге, но пока подыскиваем помещение и согласовываем с администрацией», — сказала Закачурина в эфире ОТВ. Кроме того, по ее словам, новый исправцентр может появиться и в Нижнем Тагиле.

В конце сентября екатеринбуржцы взбунтовались против появления исправцентра на Просторной, 1. Они боятся этого, потому что рядом находятся школы, детские сады и жилые дома. 27 сентября около 20 человек вышли протестовать против стройки центра.

До 2019 года в здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН из-за большой огороженной территории. В самом ведомстве неоднократно успокаивали жителей, отмечая, что за осужденными будет строгий контроль.

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В Екатеринбурге может появиться еще один исправительный центр для осужденных. Об этом заявила замначальника ГУФСИН России по Свердловской области Екатерина Закачурина. Сейчас в городе работает только одно такое учреждение, расположенное на Просторной, 1. «Потребность велика, поэтому расширение сети исправцентров стоит на контроле ФСИН и правительства Свердловской области. <…> Мы рассматриваем появление еще одного центра в Екатеринбурге, но пока подыскиваем помещение и согласовываем с администрацией», — сказала Закачурина в эфире ОТВ. Кроме того, по ее словам, новый исправцентр может появиться и в Нижнем Тагиле. В конце сентября екатеринбуржцы взбунтовались против появления исправцентра на Просторной, 1. Они боятся этого, потому что рядом находятся школы, детские сады и жилые дома. 27 сентября около 20 человек вышли протестовать против стройки центра. До 2019 года в здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН из-за большой огороженной территории. В самом ведомстве неоднократно успокаивали жителей, отмечая, что за осужденными будет строгий контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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