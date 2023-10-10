Захарова заподозрила, что США допустили вторжение ХАМАС в Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова недоумевает, как Вашингтон допустил войну Израиля и Палестины Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Вашингтон допустил вторжение боевиков ХАМАСа в Израиль 7 октября, совершенно не предупредив о нынешней эскалации на Ближнем Востоке. При этом США говорили о спецоперации на Украине чуть ли не за год до начала столкновения Москвы и Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Про „вторжение“ России на Украину Соединенные Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021 и еще два месяца в начале 2022. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?» — задалась вопросом Мария Захарова. Пост она опубликовала в своем Telegram.

Спикер дипведомства подчеркнула, что у Вашингтона везде есть спутники. Минфин США по всему миру контролирует оборот доллара, а спецслужбы ведут прослушку всех американских IT-компаний. Поэтому «промах» американского правительства Захарова назвала тайной «покруче убийства [экс-президента США] Джона Кеннеди».

Палестинское движение ХАМАС начало вторжение на территорию Израиля 7 октября. После вооруженных столкновений Иерусалим объявил Рамалле войну. США поддержала еврейское государство в конфликте и начал поставлять ему военную помощь, передает деловое издание «Взгляд». Из-за этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что именно Вашингтон виноват в эскалации, передает «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон допустил вторжение боевиков ХАМАСа в Израиль 7 октября, совершенно не предупредив о нынешней эскалации на Ближнем Востоке. При этом США говорили о спецоперации на Украине чуть ли не за год до начала столкновения Москвы и Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Про „вторжение“ России на Украину Соединенные Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021 и еще два месяца в начале 2022. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?» — задалась вопросом Мария Захарова. Пост она опубликовала в своем Telegram. Спикер дипведомства подчеркнула, что у Вашингтона везде есть спутники. Минфин США по всему миру контролирует оборот доллара, а спецслужбы ведут прослушку всех американских IT-компаний. Поэтому «промах» американского правительства Захарова назвала тайной «покруче убийства [экс-президента США] Джона Кеннеди». Палестинское движение ХАМАС начало вторжение на территорию Израиля 7 октября. После вооруженных столкновений Иерусалим объявил Рамалле войну. США поддержала еврейское государство в конфликте и начал поставлять ему военную помощь, передает деловое издание «Взгляд». Из-за этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что именно Вашингтон виноват в эскалации, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...