Захарова заподозрила, что США допустили вторжение ХАМАС в Израиль

10 октября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Мария Захарова недоумевает, как Вашингтон допустил войну Израиля и Палестины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вашингтон допустил вторжение боевиков ХАМАСа в Израиль 7 октября, совершенно не предупредив о нынешней эскалации на Ближнем Востоке. При этом США говорили о спецоперации на Украине чуть ли не за год до начала столкновения Москвы и Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Про „вторжение“ России на Украину Соединенные Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021 и еще два месяца в начале 2022. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?» — задалась вопросом Мария Захарова. Пост она опубликовала в своем Telegram. Спикер дипведомства подчеркнула, что у Вашингтона везде есть спутники. Минфин США по всему миру контролирует оборот доллара, а спецслужбы ведут прослушку всех американских IT-компаний. Поэтому «промах» американского правительства Захарова назвала тайной «покруче убийства [экс-президента США] Джона Кеннеди». Палестинское движение ХАМАС начало вторжение на территорию Израиля 7 октября. После вооруженных столкновений Иерусалим объявил Рамалле войну. США поддержала еврейское государство в конфликте и начал поставлять ему военную помощь, передает деловое издание «Взгляд». Из-за этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что именно Вашингтон виноват в эскалации, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон допустил вторжение боевиков ХАМАСа в Израиль 7 октября, совершенно не предупредив о нынешней эскалации на Ближнем Востоке. При этом США говорили о спецоперации на Украине чуть ли не за год до начала столкновения Москвы и Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Про „вторжение“ России на Украину Соединенные Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021 и еще два месяца в начале 2022. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?» — задалась вопросом Мария Захарова. Пост она опубликовала в своем Telegram. Спикер дипведомства подчеркнула, что у Вашингтона везде есть спутники. Минфин США по всему миру контролирует оборот доллара, а спецслужбы ведут прослушку всех американских IT-компаний. Поэтому «промах» американского правительства Захарова назвала тайной «покруче убийства [экс-президента США] Джона Кеннеди». Палестинское движение ХАМАС начало вторжение на территорию Израиля 7 октября. После вооруженных столкновений Иерусалим объявил Рамалле войну. США поддержала еврейское государство в конфликте и начал поставлять ему военную помощь, передает деловое издание «Взгляд». Из-за этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что именно Вашингтон виноват в эскалации, передает «Национальная служба новостей».