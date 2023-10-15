15 октября 2023
14 октября 2023

Свердловский Роспотребнадзор записал аудиоролик для торговых центров

Свердловский Роспотребнадзор создал аудиоролик о важности гигиены и мытья рук
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, гигиена, профилактика, моет руки, мытье рук, памятка, covid19, коронавирус, оздоровительный лагерь
Роспотребнадзор напомнил жителям о важности мытья рук Фото:

В Управлении Роспотребнадзора Свердловской области создали аудиоролик, информирующий жителей Екатеринбурга о важности гигиены и профилактики инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

«В одном из крупных ТЦ города организовано звуковое информирование покупателей. Приятный голос рассказывает, как правильно мыть руки и насколько важна эта процедура для защиты от инфекций», — рассказали на странице Роспотребнадзора Свердловской области «ВКонтакте».

Создание аудиоролика было приурочено ко Всемирному дню мытья рук. Аудиофайл доступен для бесплатного размещения в магазинах и площадках города.

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В Управлении Роспотребнадзора Свердловской области создали аудиоролик, информирующий жителей Екатеринбурга о важности гигиены и профилактики инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в региональном ведомстве. «В одном из крупных ТЦ города организовано звуковое информирование покупателей. Приятный голос рассказывает, как правильно мыть руки и насколько важна эта процедура для защиты от инфекций», — рассказали на странице Роспотребнадзора Свердловской области «ВКонтакте». Создание аудиоролика было приурочено ко Всемирному дню мытья рук. Аудиофайл доступен для бесплатного размещения в магазинах и площадках города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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