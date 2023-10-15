Свердловский Роспотребнадзор записал аудиоролик для торговых центров

Роспотребнадзор напомнил жителям о важности мытья рук
В Управлении Роспотребнадзора Свердловской области создали аудиоролик, информирующий жителей Екатеринбурга о важности гигиены и профилактики инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
«В одном из крупных ТЦ города организовано звуковое информирование покупателей. Приятный голос рассказывает, как правильно мыть руки и насколько важна эта процедура для защиты от инфекций», — рассказали на странице Роспотребнадзора Свердловской области «ВКонтакте».
Создание аудиоролика было приурочено ко Всемирному дню мытья рук. Аудиофайл доступен для бесплатного размещения в магазинах и площадках города.
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