30 октября 2023

Ермак удалил пост с рекомендацией прочесть статью о Зеленском

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак, stock
Глава офиса президента Украины удалил пост, призывающий к прочтению материала о Зеленском Фото:

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посоветовал всем прочесть статью издания The Time с Зеленским, однако, прочитав материал, критикующий изъяны действующих украинских властей, удалил свой призыв. Об этом сообщили журналисты.

«Очень важный репортаж. Рекомендую прочесть всем», — приводят слова Ермака украинские журналисты. Через некоторое время глава офиса удалил пост с призывом прочесть материал, который критикует и указывает на изъяны действующих киевских властей.

Ранее пользователи соцсети Х (ранее Twitter) посмеялись над президентом Украины из-за его объятий с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В комментариях пользователи посоветовали Зеленскому командовать ВСУ, а не делать селфи по всему миру. Некоторые усмехнулись над украинским президентом, назвав его фанаткой Сунака.

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посоветовал всем прочесть статью издания The Time с Зеленским, однако, прочитав материал, критикующий изъяны действующих украинских властей, удалил свой призыв. Об этом сообщили журналисты. «Очень важный репортаж. Рекомендую прочесть всем», — приводят слова Ермака украинские журналисты. Через некоторое время глава офиса удалил пост с призывом прочесть материал, который критикует и указывает на изъяны действующих киевских властей. Ранее пользователи соцсети Х (ранее Twitter) посмеялись над президентом Украины из-за его объятий с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В комментариях пользователи посоветовали Зеленскому командовать ВСУ, а не делать селфи по всему миру. Некоторые усмехнулись над украинским президентом, назвав его фанаткой Сунака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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