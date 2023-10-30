Ермак удалил пост с рекомендацией прочесть статью о Зеленском

31 октября 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Глава офиса президента Украины удалил пост, призывающий к прочтению материала о Зеленском Фото: Официальный сайт президента Украины Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посоветовал всем прочесть статью издания The Time с Зеленским, однако, прочитав материал, критикующий изъяны действующих украинских властей, удалил свой призыв. Об этом сообщили журналисты. «Очень важный репортаж. Рекомендую прочесть всем», — приводят слова Ермака украинские журналисты. Через некоторое время глава офиса удалил пост с призывом прочесть материал, который критикует и указывает на изъяны действующих киевских властей. Ранее пользователи соцсети Х (ранее Twitter) посмеялись над президентом Украины из-за его объятий с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В комментариях пользователи посоветовали Зеленскому командовать ВСУ, а не делать селфи по всему миру. Некоторые усмехнулись над украинским президентом, назвав его фанаткой Сунака.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посоветовал всем прочесть статью издания The Time с Зеленским, однако, прочитав материал, критикующий изъяны действующих украинских властей, удалил свой призыв. Об этом сообщили журналисты. «Очень важный репортаж. Рекомендую прочесть всем», — приводят слова Ермака украинские журналисты. Через некоторое время глава офиса удалил пост с призывом прочесть материал, который критикует и указывает на изъяны действующих киевских властей. Ранее пользователи соцсети Х (ранее Twitter) посмеялись над президентом Украины из-за его объятий с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В комментариях пользователи посоветовали Зеленскому командовать ВСУ, а не делать селфи по всему миру. Некоторые усмехнулись над украинским президентом, назвав его фанаткой Сунака.