Появилось видео начала стрельбы в Иерусалиме, где погибли пять человек

Появились кадры начала стрельбы в Иерусалиме. По последним данным, погибли пять человек, еще не менее 22 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщают местные СМИ.
«По последним данным, число погибших возросло до пяти, как минимум 22 человека получили ранения», — приводит слова URA.RU. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Ранее в Иерусалиме прошел крупный теракт. Сообщалось, что в результате стрельбы на перекрестке Рамот на улице Игаля Ядина погибли четверо человек, еще пятеро были в критическом состоянии, а общее число пострадавших достигло 15. Нападавшие открыли огонь по пассажирам автобуса и находившимся рядом людям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.