В аэропорту Кольцово задержали трех дебоширов

07 ноября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Мужчин задержали за пьянство и курение в Кольцово Фото: Размик Закарян © URA.RU В минувшие выходные силовики задержали мужчин, которые устроили дебош в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Один из нарушителей, по данным силовиков, курил в пункте общественного питания и ругался матом. Задержанным оказался 44-летний уроженец Якутии. Другой мужчина во время посадки на рейс курил на борту лайнера. «Стоит отметить, что уроженец Приморского края ранее неоднократно был судим за различные преступления и официально нигде не работает», — отметили силовики. Третьего дебошира полицейские вытащили из лайнера, который прилетел из Новосибирска. Во время полета 30-летний пьяный курганец ругался с бортпроводниками.

В минувшие выходные силовики задержали мужчин, которые устроили дебош в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Один из нарушителей, по данным силовиков, курил в пункте общественного питания и ругался матом. Задержанным оказался 44-летний уроженец Якутии. Другой мужчина во время посадки на рейс курил на борту лайнера. «Стоит отметить, что уроженец Приморского края ранее неоднократно был судим за различные преступления и официально нигде не работает», — отметили силовики. Третьего дебошира полицейские вытащили из лайнера, который прилетел из Новосибирска. Во время полета 30-летний пьяный курганец ругался с бортпроводниками.