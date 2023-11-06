06 ноября 2023

В аэропорту Кольцово задержали трех дебоширов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово". Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, кольцово
Мужчин задержали за пьянство и курение в Кольцово Фото:

В минувшие выходные силовики задержали мужчин, которые устроили дебош в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Один из нарушителей, по данным силовиков, курил в пункте общественного питания и ругался матом. Задержанным оказался 44-летний уроженец Якутии. Другой мужчина во время посадки на рейс курил на борту лайнера. «Стоит отметить, что уроженец Приморского края ранее неоднократно был судим за различные преступления и официально нигде не работает», — отметили силовики. Третьего дебошира полицейские вытащили из лайнера, который прилетел из Новосибирска. Во время полета 30-летний пьяный курганец ругался с бортпроводниками.

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В минувшие выходные силовики задержали мужчин, которые устроили дебош в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Один из нарушителей, по данным силовиков, курил в пункте общественного питания и ругался матом. Задержанным оказался 44-летний уроженец Якутии. Другой мужчина во время посадки на рейс курил на борту лайнера. «Стоит отметить, что уроженец Приморского края ранее неоднократно был судим за различные преступления и официально нигде не работает», — отметили силовики. Третьего дебошира полицейские вытащили из лайнера, который прилетел из Новосибирска. Во время полета 30-летний пьяный курганец ругался с бортпроводниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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