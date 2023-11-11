Захарова увидела в словах Борреля признание победы РФ на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова отреагировала на слова Борреля, что Украина не сможет победить РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина не сможет одержать победу в ближайшем будущем можно расценивать как признание победы России. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель министерства вспомнила, как Боррель в апреле 2022 года говорил, что «война должна быть выиграна на поле боя. Однако теперь глава евродипломатии заявил, что Украина не одержит победу в ближайшем будущем. «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — отреагировала на это Захарова.

Сейчас на Украине ожидают, что конфликт с РФ продлится минимум до 2025 года. Такой прогноз дает главком ВСУ Валерий Залужный.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина не сможет одержать победу в ближайшем будущем можно расценивать как признание победы России. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель министерства вспомнила, как Боррель в апреле 2022 года говорил, что «война должна быть выиграна на поле боя. Однако теперь глава евродипломатии заявил, что Украина не одержит победу в ближайшем будущем. «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — отреагировала на это Захарова. Сейчас на Украине ожидают, что конфликт с РФ продлится минимум до 2025 года. Такой прогноз дает главком ВСУ Валерий Залужный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...