Захарова увидела в словах Борреля признание победы РФ на Украине

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина не сможет одержать победу в ближайшем будущем можно расценивать как признание победы России. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель министерства вспомнила, как Боррель в апреле 2022 года говорил, что «война должна быть выиграна на поле боя. Однако теперь глава евродипломатии заявил, что Украина не одержит победу в ближайшем будущем. «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» —
Сейчас на Украине ожидают, что конфликт с РФ продлится минимум до 2025 года. Такой прогноз дает главком ВСУ Валерий Залужный.
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