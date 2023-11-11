Захарова увидела в словах Борреля признание победы РФ на Украине

11 ноября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Мария Захарова отреагировала на слова Борреля, что Украина не сможет победить РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина не сможет одержать победу в ближайшем будущем можно расценивать как признание победы России. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель министерства вспомнила, как Боррель в апреле 2022 года говорил, что «война должна быть выиграна на поле боя. Однако теперь глава евродипломатии заявил, что Украина не одержит победу в ближайшем будущем. «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — отреагировала на это Захарова. Сейчас на Украине ожидают, что конфликт с РФ продлится минимум до 2025 года. Такой прогноз дает главком ВСУ Валерий Залужный.

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина не сможет одержать победу в ближайшем будущем можно расценивать как признание победы России. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель министерства вспомнила, как Боррель в апреле 2022 года говорил, что «война должна быть выиграна на поле боя. Однако теперь глава евродипломатии заявил, что Украина не одержит победу в ближайшем будущем. «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — отреагировала на это Захарова. Сейчас на Украине ожидают, что конфликт с РФ продлится минимум до 2025 года. Такой прогноз дает главком ВСУ Валерий Залужный.