Бастрыкин проверит угрозы азербайджанской диаспоры в Челябинске

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат об угрозах жителю Челябинска со стороны азербайджанской диаспоры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Челябинске представители азербайджанской диаспоры высказывают угрозы местному жителю, которому ранее была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. В соцсетях сообщается, что молодой человек мог стать жертвой нападения и применил самооборону, в результате чего один из нападавших скончался», — заявила пресс-служба СКР в своем telegram-канале.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели мужчины, продолжается.
URA.RU сообщало, что инцидент произошел в апреле 2023 года в челябинском парке Тищенко. Челябинец нанес смертельное ранение ножом выходцу из ближнего зарубежья, однако вскоре выяснилось, что инициаторами потасовки была компания погибшего. Молодой человек применил нож в качестве самообороны. До суда челябинца выпустили на свободу.
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