25 ноября 2023
24 ноября 2023

Бастрыкин проверит угрозы азербайджанской диаспоры в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Материалы дела для всестороннего рассмотрения были переданы в Москву Фото:

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат об угрозах жителю Челябинска со стороны азербайджанской диаспоры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Челябинске представители азербайджанской диаспоры высказывают угрозы местному жителю, которому ранее была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. В соцсетях сообщается, что молодой человек мог стать жертвой нападения и применил самооборону, в результате чего один из нападавших скончался», — заявила пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели мужчины, продолжается.

URA.RU сообщало, что инцидент произошел в апреле 2023 года в челябинском парке Тищенко. Челябинец нанес смертельное ранение ножом выходцу из ближнего зарубежья, однако вскоре выяснилось, что инициаторами потасовки была компания погибшего. Молодой человек применил нож в качестве самообороны. До суда челябинца выпустили на свободу.

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Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат об угрозах жителю Челябинска со стороны азербайджанской диаспоры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Челябинске представители азербайджанской диаспоры высказывают угрозы местному жителю, которому ранее была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. В соцсетях сообщается, что молодой человек мог стать жертвой нападения и применил самооборону, в результате чего один из нападавших скончался», — заявила пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели мужчины, продолжается. URA.RU сообщало, что инцидент произошел в апреле 2023 года в челябинском парке Тищенко. Челябинец нанес смертельное ранение ножом выходцу из ближнего зарубежья, однако вскоре выяснилось, что инициаторами потасовки была компания погибшего. Молодой человек применил нож в качестве самообороны. До суда челябинца выпустили на свободу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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