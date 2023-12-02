В Венгрии перекрыли въезд украинским фурам на границе со Словакией

В Венгрии украинским фурам перекрыли КПП на границе со Словакией. Об этом сообщает «Страна.ua».
«Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии», — говорится в сообщении. Авторы отмечают, что сейчас Словакия блокирует украинскую границу, поэтому застрявшие там дальнобойщики пытались объехать заблокированный пункт пропуска через Венгрию.
В ноябре в Словакии заявили о планах заблокировать КПП на границе с Украиной 1 декабря, если прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков не будет, пишет RT. Позже в Словакии сообщили о начале блокировки пункта пропуска на границе с Украиной.
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