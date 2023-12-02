02 декабря 2023

В Венгрии перекрыли въезд украинским фурам на границе со Словакией

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Акция дальнобойщиков Курган, дальнобойщики, фуры
Венгерские активисты перекрыли украинским грузовикам въезд через КПП из Словакии Фото:

В Венгрии украинским фурам перекрыли КПП на границе со Словакией. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии», — говорится в сообщении. Авторы отмечают, что сейчас Словакия блокирует украинскую границу, поэтому застрявшие там дальнобойщики пытались объехать заблокированный пункт пропуска через Венгрию.

В ноябре в Словакии заявили о планах заблокировать КПП на границе с Украиной 1 декабря, если прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков не будет, пишет RT. Позже в Словакии сообщили о начале блокировки пункта пропуска на границе с Украиной.

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В Венгрии украинским фурам перекрыли КПП на границе со Словакией. Об этом сообщает «Страна.ua». «Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии», — говорится в сообщении. Авторы отмечают, что сейчас Словакия блокирует украинскую границу, поэтому застрявшие там дальнобойщики пытались объехать заблокированный пункт пропуска через Венгрию. В ноябре в Словакии заявили о планах заблокировать КПП на границе с Украиной 1 декабря, если прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков не будет, пишет RT. Позже в Словакии сообщили о начале блокировки пункта пропуска на границе с Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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