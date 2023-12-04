В Перми накануне аномальных морозов установили палатку обогрева

05 декабря 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Палатка обогрева работает круглосуточно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми начал работу палатка обогрева. В город пришли сильные морозы, а здесь согреться могут все желающие круглосуточно, рассказали в благотворительной организации «Территория передышки». «В Перми работает круглосуточная палатка обогрева Центра социальной адаптации и АНО „Территория добра“. Она размещается около Центрального рынка. Ближайшее здание: ул. Полевая, д. 2», — говорится в telegram-канале организации. В «Территории передышки» напоминают, что, если вы увидели на улице человека без сознания, необходимо вызвать скорую помощь. «Если же он в сознании, постарайтесь выяснить, что может помочь ему в данный момент — может быть, нужно проводить до дома или вызвать такси, предложить горячий чай», — призывают волонтеры. Человека, попавшего в беду, можно направить в дневной центр «Территории передышки» на ул. Луначарского, 130. По данным синоптиков, в Перми в ближайшие дни установится аномально холодная погода. Температура воздуха в городе может опуститься ниже -30 градусов.

В Перми начал работу палатка обогрева. В город пришли сильные морозы, а здесь согреться могут все желающие круглосуточно, рассказали в благотворительной организации «Территория передышки». «В Перми работает круглосуточная палатка обогрева Центра социальной адаптации и АНО „Территория добра“. Она размещается около Центрального рынка. Ближайшее здание: ул. Полевая, д. 2», — говорится в telegram-канале организации. В «Территории передышки» напоминают, что, если вы увидели на улице человека без сознания, необходимо вызвать скорую помощь. «Если же он в сознании, постарайтесь выяснить, что может помочь ему в данный момент — может быть, нужно проводить до дома или вызвать такси, предложить горячий чай», — призывают волонтеры. Человека, попавшего в беду, можно направить в дневной центр «Территории передышки» на ул. Луначарского, 130. По данным синоптиков, в Перми в ближайшие дни установится аномально холодная погода. Температура воздуха в городе может опуститься ниже -30 градусов.