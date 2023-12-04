04 декабря 2023

В Перми накануне аномальных морозов установили палатку обогрева

© Служба новостей «URA.RU»
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Палатка обогрева для бездомных. Пермь, палатка, палатка обогрева, обогрев бездомных, ночлег для бомжей, ночлег для бездомных
Палатка обогрева работает круглосуточно Фото:

В Перми начал работу палатка обогрева. В город пришли сильные морозы, а здесь согреться могут все желающие круглосуточно, рассказали в благотворительной организации «Территория передышки».

«В Перми работает круглосуточная палатка обогрева Центра социальной адаптации и АНО „Территория добра“. Она размещается около Центрального рынка. Ближайшее здание: ул. Полевая, д. 2», — говорится в telegram-канале организации.

В «Территории передышки» напоминают, что, если вы увидели на улице человека без сознания, необходимо вызвать скорую помощь. «Если же он в сознании, постарайтесь выяснить, что может помочь ему в данный момент — может быть, нужно проводить до дома или вызвать такси, предложить горячий чай», — призывают волонтеры. Человека, попавшего в беду, можно направить в дневной центр «Территории передышки» на ул. Луначарского, 130.

По данным синоптиков, в Перми в ближайшие дни установится аномально холодная погода. Температура воздуха в городе может опуститься ниже -30 градусов.

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В Перми начал работу палатка обогрева. В город пришли сильные морозы, а здесь согреться могут все желающие круглосуточно, рассказали в благотворительной организации «Территория передышки». «В Перми работает круглосуточная палатка обогрева Центра социальной адаптации и АНО „Территория добра“. Она размещается около Центрального рынка. Ближайшее здание: ул. Полевая, д. 2», — говорится в telegram-канале организации. В «Территории передышки» напоминают, что, если вы увидели на улице человека без сознания, необходимо вызвать скорую помощь. «Если же он в сознании, постарайтесь выяснить, что может помочь ему в данный момент — может быть, нужно проводить до дома или вызвать такси, предложить горячий чай», — призывают волонтеры. Человека, попавшего в беду, можно направить в дневной центр «Территории передышки» на ул. Луначарского, 130. По данным синоптиков, в Перми в ближайшие дни установится аномально холодная погода. Температура воздуха в городе может опуститься ниже -30 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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