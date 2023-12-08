Энергетики восстановили электроснабжение пяти сел в челябинском районе

08 декабря 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Электроснабжение удалось восстановить в течение нескольких часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Энергетики «Россетей Урал» полностью восстановили энергоснабжение в Каслинском районе (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU 8 декабря в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго». «Энергетики филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» полностью восстановили энергоснабжение потребителей части Каслинского района Челябинской области. Электронабжение было восстановлено 8 декабря в 14.19. Сегодня утром вследствие аномальных морозов на территории Челябинской области было зафиксировано нарушение в работе воздушной линии электропередачи 10 кВ. Без электроснабжения остались жители сел Знаменка, Григорьевка, Клеопино, частично — Тюбука и Щербаковки. Жители Григорьевки пожаловались URA.RU на отсутствие тепла в домах, учреждениях соцсферы и подсобных хозяйствах. В Щербаковке, отметили сельчане, теплоснабжение обеспечено за счет газа, в Григорьевке — только от электроэнергии. Также не работали водоснабжение и канализация. После оперативных переключений в 9.50 специалисты восстановили электроснабжение жителей Знаменки и части села Тюбук. С 14.19 все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Энергетики «Россетей Урал» полностью восстановили энергоснабжение в Каслинском районе (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU 8 декабря в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго». «Энергетики филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» полностью восстановили энергоснабжение потребителей части Каслинского района Челябинской области. Электронабжение было восстановлено 8 декабря в 14.19. Сегодня утром вследствие аномальных морозов на территории Челябинской области было зафиксировано нарушение в работе воздушной линии электропередачи 10 кВ. Без электроснабжения остались жители сел Знаменка, Григорьевка, Клеопино, частично — Тюбука и Щербаковки. Жители Григорьевки пожаловались URA.RU на отсутствие тепла в домах, учреждениях соцсферы и подсобных хозяйствах. В Щербаковке, отметили сельчане, теплоснабжение обеспечено за счет газа, в Григорьевке — только от электроэнергии. Также не работали водоснабжение и канализация. После оперативных переключений в 9.50 специалисты восстановили электроснабжение жителей Знаменки и части села Тюбук. С 14.19 все потребители получают электроэнергию в полном объеме.