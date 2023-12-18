Путин: Россия в СНГ уделит особое внимание теме сбережения русского языка

18 декабря 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Путин напомнил, что в содружестве принято решение создать международную организацию по русскому языку со штаб-квартирой в Сочи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия уделит особое внимание теме русского языка во время председательства в СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. «В ходе своего председательства (в СНГ) Россия уделит особое внимание теме сбережения нашего общего достояния — русского языка», — сказал Путин. По его словам, будет создана международная организация по русскому языку со штаб-квартирой в Сочи. Ранее Путин говорил о том, что Западу не нужна многонациональная Россия. Он подчеркнул, что западные страны запустили всевозможные формы русофобии и направили их против русских народов. Кроме того, он указал, что необходимо укреплять и беречь согласие культур и традиций народов РФ. Путин в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге отмечал, что элементами национального характера россиян являются ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей.

Россия уделит особое внимание теме русского языка во время председательства в СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. «В ходе своего председательства (в СНГ) Россия уделит особое внимание теме сбережения нашего общего достояния — русского языка», — сказал Путин. По его словам, будет создана международная организация по русскому языку со штаб-квартирой в Сочи. Ранее Путин говорил о том, что Западу не нужна многонациональная Россия. Он подчеркнул, что западные страны запустили всевозможные формы русофобии и направили их против русских народов. Кроме того, он указал, что необходимо укреплять и беречь согласие культур и традиций народов РФ. Путин в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге отмечал, что элементами национального характера россиян являются ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей.