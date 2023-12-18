Путин: Россия в СНГ уделит особое внимание теме сбережения русского языка

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Путин напомнил, что в содружестве принято решение создать международную организацию по русскому языку со штаб-квартирой в Сочи Фото:

Россия уделит особое внимание теме русского языка во время председательства в СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

«В ходе своего председательства (в СНГ) Россия уделит особое внимание теме сбережения нашего общего достояния — русского языка», — сказал Путин. По его словам, будет создана международная организация по русскому языку со штаб-квартирой в Сочи.

Ранее Путин говорил о том, что Западу не нужна многонациональная Россия. Он подчеркнул, что западные страны запустили всевозможные формы русофобии и направили их против русских народов. Кроме того, он указал, что необходимо укреплять и беречь согласие культур и традиций народов РФ. Путин в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге отмечал, что элементами национального характера россиян являются ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей.

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Россия уделит особое внимание теме русского языка во время председательства в СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. «В ходе своего председательства (в СНГ) Россия уделит особое внимание теме сбережения нашего общего достояния — русского языка», — сказал Путин. По его словам, будет создана международная организация по русскому языку со штаб-квартирой в Сочи. Ранее Путин говорил о том, что Западу не нужна многонациональная Россия. Он подчеркнул, что западные страны запустили всевозможные формы русофобии и направили их против русских народов. Кроме того, он указал, что необходимо укреплять и беречь согласие культур и традиций народов РФ. Путин в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге отмечал, что элементами национального характера россиян являются ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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