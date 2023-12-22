В свердловском онкоцентре в два раза увеличили число операционных. Фото

22 декабря 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Операционные залы оснастили современным оборудованием Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловском областном онкологическом диспансере открыли десять новых операционных залов. Благодаря реконструкции операционного корпуса оперативная мощность увеличилась на 80%. Теперь в медучреждении работают 23 оперзала, передает журналист URA.RU, побывавший на торжественной церемонии запуска. «Свердловская область с каждым годом повышает объемы и качество медпомощи жителям со злокачественными новообразованиями. Открытие десяти новых операционных залов — важный и ценный подарок всем жителям Свердловской области», — сказал глава регионального минздрава Андрей Карлов. Новые операционные залы построили и оснастили за полгода. Реконструкцию помещений для открытия дополнительных операционных площадей выполнили за счет собственных средств онкодиспансера, без привлечения бюджетного финансирования. Каждый оперзал укомплектован современным оборудованием общей стоимостью 64 миллиона рублей. Медики будут выполнять широкий спектр операций при опухолях любых локализаций.

В Свердловском областном онкологическом диспансере открыли десять новых операционных залов. Благодаря реконструкции операционного корпуса оперативная мощность увеличилась на 80%. Теперь в медучреждении работают 23 оперзала, передает журналист URA.RU, побывавший на торжественной церемонии запуска. «Свердловская область с каждым годом повышает объемы и качество медпомощи жителям со злокачественными новообразованиями. Открытие десяти новых операционных залов — важный и ценный подарок всем жителям Свердловской области», — сказал глава регионального минздрава Андрей Карлов. Новые операционные залы построили и оснастили за полгода. Реконструкцию помещений для открытия дополнительных операционных площадей выполнили за счет собственных средств онкодиспансера, без привлечения бюджетного финансирования. Каждый оперзал укомплектован современным оборудованием общей стоимостью 64 миллиона рублей. Медики будут выполнять широкий спектр операций при опухолях любых локализаций.