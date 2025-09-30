Иностранца задержали в Волгограде за призывы к терроризму

В Волгограде сотрудниками ФСБ задержан иностранец по подозрению в призывах к терроризму. Об этом рассказали в пресс-службе СК.
"Задержан иностранный гражданин, подозреваемый в призывах к террористической деятельности", — говорится в официальном telegram-канале "Антитеррор СК". Там добавили, что 28-летний мужчина в течение определенного времени склонял жителей региона к участию в деятельности международной организации, запрещенной в России.
Как сообщается, задержанный также распространял в интернете материалы, содержащие пропаганду террористической идеологии. На основании этих действий в отношении иностранного гражданина было возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности.
В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по данному делу продолжаются. Дополнительная информация о деталях происшествия и личности задержанного пока не разглашается.
