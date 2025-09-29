Провокации в Приднестровье, выборы в Молдове и поставки Tomahawk Киеву: главные заявления Дмитрия Пескова

Песков: Кремль оценит выборы в Молдове позже

29 сентября 2025 в 15:37 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Кремль считает преждевременным давать оценки выборам в Молдове Фото: Роман Наумов © URA.RU Значительное число граждан Молдовы, находящихся на территории России, не смогли принять участие в парламентских выборах по причине недостаточного количества избирательных участков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, реакция российских властей на результаты голосования в Молдове будет сформулирована после того, как молдавские политические партии выразят свои позиции относительно прошедших выборов. Главные заявления Пескова — в материале URA.RU. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Песков: в Приднестровье нельзя исключать угрозу провокаций В Приднестровье могут быть провокации В Приднестровье, несмотря на внешнее спокойствие, по-прежнему существует опасность провокаций. Об этом заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о перспективах разрешения ситуации в этом регионе. «Ситуация спокойная, но угрозы провокаций исключать нельзя. Урегулирование очень сложная тема, имея в качестве визави нынешнее руководство Молдовы, говорить об этом почти невозможно», — отметил официальный представитель Кремля. Ничего не изменит ситуацию на фронте для Киева Власти России внимательно отслеживают обсуждение американской инициативы, предполагающей возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ, сделав акцент на том, что такие действия не приведут к существенным изменениям на линии соприкосновения для украинской стороны. Представитель Кремля отметил, что сейчас необходимо определить, кто непосредственно будет задействован в использовании указанных ракетных комплексов. «Нет никакой панацеи, которая может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Будь то Tomahawk или что-то еще, они не смогут изменить ситуации», — подчеркнул Песков. План урегулирования конфликта, о котором говорил Лукашенко Дмитрий Песков также высказался по поводу заявлений главы Беларуси Александра Лукашенко, касающихся возможных путей разрешения конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера, между сторонами действительно происходил обмен документами, а в период встречи в Стамбуле обсуждались инициативы по формированию рабочих групп. Тем не менее, как отметил представитель Кремля, сейчас переговорный процесс приостановлен. Причину возникшей паузы Песков объяснил отсутствием готовности со стороны Украины продолжать переговоры. График Путина В понедельник, 29 сентября, президент России Владимир Путин осуществляет свою деятельность в Кремле. День проходит в спокойном режиме, без проведения значимых публичных мероприятий; проводятся рабочие совещания. Запланирована встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Остальные встречи пройдут в закрытом формате, сказал Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Значительное число граждан Молдовы, находящихся на территории России, не смогли принять участие в парламентских выборах по причине недостаточного количества избирательных участков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, реакция российских властей на результаты голосования в Молдове будет сформулирована после того, как молдавские политические партии выразят свои позиции относительно прошедших выборов. Главные заявления Пескова — в материале URA.RU. В Приднестровье могут быть провокации В Приднестровье, несмотря на внешнее спокойствие, по-прежнему существует опасность провокаций. Об этом заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о перспективах разрешения ситуации в этом регионе. Ничего не изменит ситуацию на фронте для Киева Власти России внимательно отслеживают обсуждение американской инициативы, предполагающей возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ, сделав акцент на том, что такие действия не приведут к существенным изменениям на линии соприкосновения для украинской стороны. Представитель Кремля отметил, что сейчас необходимо определить, кто непосредственно будет задействован в использовании указанных ракетных комплексов. План урегулирования конфликта, о котором говорил Лукашенко Дмитрий Песков также высказался по поводу заявлений главы Беларуси Александра Лукашенко, касающихся возможных путей разрешения конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера, между сторонами действительно происходил обмен документами, а в период встречи в Стамбуле обсуждались инициативы по формированию рабочих групп. Тем не менее, как отметил представитель Кремля, сейчас переговорный процесс приостановлен. Причину возникшей паузы Песков объяснил отсутствием готовности со стороны Украины продолжать переговоры. График Путина В понедельник, 29 сентября, президент России Владимир Путин осуществляет свою деятельность в Кремле. День проходит в спокойном режиме, без проведения значимых публичных мероприятий; проводятся рабочие совещания. Запланирована встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Остальные встречи пройдут в закрытом формате, сказал Песков.