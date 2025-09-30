В Дагестане задержаны четверо человек за попытку подрыва отдела полиции

Мужчин подозревают в подготовке подрыва отдела полиции в Буйнакском районе
Мужчин подозревают в подготовке подрыва отдела полиции в Буйнакском районе

Четверо жителей Дагестана арестованы по подозрению в подготовке подрыва отдела полиции в Буйнакском районе. О задержании и избрании меры пресечения сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

«Советский районный суд города Махачкалы принял решение о заключении под стражу четверых жителей Буйнакска», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на странице Верховного суда Дагестана в соцсети «ВКонтакте». Как следует из материалов, поступивших в суд, группа действовала по предварительному сговору и намеревалась осуществить взрыв в здании отдела МВД, расположенного в Буйнакском районе.

По имеющимся данным, один из подозреваемых купил и хранил детали для изготовления взрывного устройства. Задержанных подозревают в попытке нападения на полицейских и незаконном производстве взрывчатых веществ. Суд арестовал их до 25 ноября 2025 года.

Ранее стало известно, что гражданин Молдавии был осужден по обвинению в подготовке террористического акта. Об этом проинформировали в управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Как установлено следствием, в апреле 2024 года обвиняемый начал тайное взаимодействие с представителями украинских спецслужб посредством интернет-ресурсов. По их поручению он осуществлял сбор и передачу сведений, включая фотоматериалы и видеозаписи с мест размещения российской военной техники, позиций систем противовоздушной обороны, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также фиксировал последствия ракетных ударов со стороны противника, передает 360.ru.

