На Дальнем Востоке пресекли контрабанду частей краснокнижных животных

Уссурийские таможенники пресекли попытку вывоза частей амурского тигра и медведей в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
«Дериваты пытался вывезти в грузовом автомобиле иностранный гражданин, выезжавший через пункт пропуска Полтавка — Дуннин (КНР)», — поделилась с URA.RU Ирина Кульчицкая, пресс-секретарь Уссурийской таможни. Она отметила, что мужчина знал о запрете на вывоз подобных товаров и умышленно спрятал их в кабине большегруза.
В ходе досмотра в грузовом автомобиле 55-летнего иностранца обнаружили челюсти тигра, две коленные чашечки этого редкого хищника, а также десять свежезамороженных медвежьих лап. Изъятые части животных были помещены на хранение, а медвежьи лапы направлены на экспертизу для установления их точного происхождения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда частей особо ценных диких животных). Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
