На Дальнем Востоке пресекли контрабанду частей краснокнижных животных

При обыске были обнаружены части краснокнижного амурского тигра
При обыске были обнаружены части краснокнижного амурского тигра

Уссурийские таможенники пресекли попытку вывоза частей амурского тигра и медведей в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

«Дериваты пытался вывезти в грузовом автомобиле иностранный гражданин, выезжавший через пункт пропуска Полтавка — Дуннин (КНР)», — поделилась с URA.RU Ирина Кульчицкая, пресс-секретарь Уссурийской таможни. Она отметила, что мужчина знал о запрете на вывоз подобных товаров и умышленно спрятал их в кабине большегруза.

В ходе досмотра в грузовом автомобиле 55-летнего иностранца обнаружили челюсти тигра, две коленные чашечки этого редкого хищника, а также десять свежезамороженных медвежьих лап. Изъятые части животных были помещены на хранение, а медвежьи лапы направлены на экспертизу для установления их точного происхождения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда частей особо ценных диких животных). Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. 

