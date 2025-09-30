Мирный житель подорвался на мине ВСУ в Белгородской области

В результате детонации мужчина получил перелом стопы
В Белгородской области мирный житель подорвался на взрывном устройстве ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском округе в селе Глотово мирный житель наступил на взрывное устройство», — пишет Гладков в своем telegram-канале. В результате детонации мужчина получил множественные осколочные ранения и перелом стопы. Пострадавший смог самостоятельно добраться до Грайворонской ЦРБ. После оказания первой помощи в районной больнице было принято решение о транспортировке пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода.

Атаки беспилотников ВСУ вновь зафиксированы на территории Белгородской области. Ранее один из беспилотников атаковал легковой автомобиль вблизи села Казинка. В результате происшествия мужчина и женщина, находившиеся в машине, получили тяжелые травмы. Спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных ранений.

