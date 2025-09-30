Почти сотня человек пострадала при обрушении крыши школы-интерната в Индонезии

В Индонезии при обрушении здания школы-интерната пострадали 98 человек
В Индонезии в городе Сидоарджо обрушилось здание исламской школы-интерната «Аль-Хозини». В результате трагедии погиб 98 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

"По последним данным на вторник пострадали 98 студентов", — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Detik.

Также сообщается, что один человек погиб. Под обломками молитвенной комнаты исламской школы-интерната остаются еще семь учащихся, работы по их спасению продолжаются. Смотритель учебного заведения, Кьяй Хаджи Абдус Салам Муджиб, обратился с призывом к проявлению терпения. Он также сообщил, что вопрос о временной приостановке деятельности исламской школы-интерната Аль-Хозини в связи с произошедшей трагедией пока остается открытым.

Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник, когда в учебном заведении проводились ремонтные работы бетонной кровли. В момент обрушения крыши в помещении находились дети, совершавшие молитву. Наибольшее число пострадавших составляют мальчики, поскольку девочки находились в другом крыле здания и смогли избежать последствий происшествия. Пострадавших доставили в два расположенных поблизости медицинских учреждения. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

