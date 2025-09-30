В Мордовии задержан юноша поджигавший релейные шкафы по заданию ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодому человеку может грозить вплоть до пожизненного заключения
Молодому человеку может грозить вплоть до пожизненного заключения Фото:

В Мордовии задержан несовершеннолетний гражданин России, подозреваемый в совершении поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры по заданию ГУР Украины. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, молодой человек за денежное вознаграждение также привлекал к противоправной деятельности несовершеннолетних.

«ФСБ России в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения <...> Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК (государственная измена) и 205 УК (террористический акт)», — сообщает ЦОС ФСБ. По версии следствия, юноша поджигал релейные шкафы на железной дороге.

В настоящее время подозреваемый арестован. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Ранее в Мордовии уже задерживали подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами — сотрудника IT-компании, который, по данным ФСБ, передавал информацию о критической инфраструктуре и сотрудниках МВД. В его отношении также возбудили уголовное дело о госизмене.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мордовии задержан несовершеннолетний гражданин России, подозреваемый в совершении поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры по заданию ГУР Украины. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, молодой человек за денежное вознаграждение также привлекал к противоправной деятельности несовершеннолетних. «ФСБ России в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения <...> Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК (государственная измена) и 205 УК (террористический акт)», — сообщает ЦОС ФСБ. По версии следствия, юноша поджигал релейные шкафы на железной дороге. В настоящее время подозреваемый арестован. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Ранее в Мордовии уже задерживали подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами — сотрудника IT-компании, который, по данным ФСБ, передавал информацию о критической инфраструктуре и сотрудниках МВД. В его отношении также возбудили уголовное дело о госизмене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...