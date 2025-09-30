«Восстановлена историческая справедливость»: россиян поздравили с Днем воссоединения с новыми регионами

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. Вхождение в состав четырех регионов произошло ровно три года назад — в конце сентября 2022 года.
По итогам референдумов, прошедших 23–27 числа, большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Тогда 30 сентября, Путин выступил в Кремле и подписал договоры о принятии новых регионов в состав страны. Как жителей присоединившихся к России регионов поздравили сегодня с праздником — в материале URA.RU.
«Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь»
Владимир Путин во время своего поздравления напомнил, что три года назад на референдумах миллионы людей приняли решение стать частью страны. Российский лидер подчеркнул важность этого выбора. По его словам, жители новых регионов «самостоятельно и свободно определили свое будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение — быть со своим Отечеством, с Россией». Он отметил, что сегодня Россия защищает этот выбор и продолжает оказывать поддержку новым территориям.
Глава государства также рассказал о масштабной программе восстановления Донбасса и Новороссии. Путин сообщил, что с 2022 года на этих территориях построено и отремонтировано более 23,5 тысячи объектов инфраструктуры: жилых домов, школ, медицинских учреждений, спортивных комплексов и молодежных центров. Кроме того, модернизировано 460 километров инженерных сетей и 6350 километров автодорог. Президент признал наличие острых проблем — в том числе в сфере водоснабжения и здравоохранения — и пообещал продолжить работу по их решению. По его словам, все регионы страны участвуют в восстановлении новых субъектов России.
Путин обратился к военнослужащим и офицерам, назвав их подлинными героями современности. Глава государства выразил благодарность за проявленные мужество, преданность стране и самоотверженное выполнение служебного долга. Он подчеркнул, что благодаря профессионализму и стойкости российских военных безопасность страны находится под надежной защитой, а на территории Донбасса и Новороссии будет восстановлен долгожданный, прочный мир.
«Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь», — подытожил глава РФ.
«Вместе преодолевая вызовы, мы становимся сильнее»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии стал символом восстановления исторической справедливости. «Три года назад жители Донбасса и Новороссии сделали выбор в пользу восстановления исторической правды и справедливости — вернуться на свою Родину, в Россию. Это решение определило наше общее будущее, открыло новые возможности для развития и укрепления страны. Вместе преодолевая вызовы, мы становимся сильнее», — подчеркнул председатель Госдумы в поздравлении. Володин пожелал жителям новых российских регионов счастья и благополучия.
«Жители Донбасса продемонстрировали сплоченность и единство»
Жители Донбасса продемонстрировали единство и сплоченность в вопросе воссоединения с Россией, говорится в поздравительном письме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Документ адресован главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину и председателю парламента ДНР Константину Кузьмину и опубликован на официальном сайте Совета Федерации.
Матвиенко отметила, что желание населения региона обеспечить стабильное будущее стало основой для принятия решения о воссоединении. «Жители Донбасса продемонстрировали сплоченность и единство в вопросе определения будущего этой исконно русской земли, решимость восстановить историческую справедливость и вернуться в состав нашего государства», — говорится в поздравлении председателя Совета Федерации.
В письме также подчеркивается, что благодаря этому выбору сейчас в Донецкой Народной Республике реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Вводятся в эксплуатацию современные инженерные сооружения, объекты здравоохранения и образования. По словам Матвиенко, эти перемены призваны повысить качество жизни жителей региона и способствовать развитию социальной сферы.
Глава верхней палаты российского парламента выразила уверенность, что регион продолжит укреплять свой экономический и культурный потенциал. В письме отмечается важность сохранения историко-культурного наследия Донбасса и его дальнейшего приумножения. Матвиенко пожелала жителям ДНР благополучия и процветания, а также выразила поддержку в реализации новых проектов на территории республики.
«Для каждого из нас 30 сентября стало символом единства»
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что 30 сентября — День воссоединения с РФ — для ЛНР этот день является главным праздником. «Для каждого из нас 30 сентября стало символом единства, смелости и решительности: в этот день был подписан договор о принятии нашей республики на правах субъекта в состав Российской Федерации. С нами радость этого дня разделяют жители Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Мы вместе, и с нами вся великая страна!» — заявил глава ЛНР.
Глава республики также отметил, что Луганская область смогла устоять благодаря поддержке жителей и вере в справедливость. Пасечник выразил уверенность, что единство с Россией является основой для будущего развития региона.
Он отметил, что за три года с Россией удалось восстановить инфраструктуру, разрушенную во время боевых действий. По его словам, Луганщина всегда была и останется частью России.
«Ровно три года назад была восстановлена историческая справедливость»
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем обращении отметил значимость воссоединения для жителей Донбасса и подчеркнул изменения, произошедшие в регионе за последние три года. «Ровно три года назад была восстановлена историческая справедливость — Донбасс вновь стал частью большой и сильной страны. Стойкость и решимость жителей Донбасса доказали: непоколебимый дух и любовь к Родине сильнее любых испытаний», — заявил Денис Пушилин.
Он отметил, что за прошедшее время в республике началось восстановление городов, строительство дорог, открытие новых школ и больниц, а также реализация масштабных экономических и социальных проектов. «Сегодня Донбасс — часть великого государства, где ценят труд, уважают традиции и чтят память о прошлом. Мы уверенно смотрим в будущее, зная: впереди — возрождение, процветание и новые победы!», — заявил он.
«Каждый день видны реальные изменения, которые делают жизнь лучше и комфортнее»
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в честь трехлетия вхождения в состав РФ в городах и селах вновь развернули российский флаг. По его словам, за три года после присоединения в регионе произошли значимые перемены. «Херсонцы приняли решение вернуться в родную страну, и этот шаг стал началом новой истории для всего региона. <...> Каждый день видны реальные изменения, которые делают жизнь лучше и комфортнее», — отметил глава области.
По его словам, за время с вхождения в состав РФ в регионе строятся новые дороги, обновляются школы и детские сады, модернизируется система здравоохранения, а также создаются условия для развития бизнеса. Для молодежи и старшего поколения появляются новые возможности. Сальдо выразил уверенность в дальнейшем развитии региона и поздравил жителей с праздником, отметив, что три года — это только начало долгого пути созидания и заботы о людях.
«Три года мы живем в справедливом обществе, к которому шли давно»
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также поздравил жителей региона с годовщиной присоединения территории к России. По словам Балицкого, за три года область смогла добиться значимых изменений благодаря поддержке российских властей. «Три года мы живем в справедливом обществе, к которому шли давно. И мы видим реальные результаты и достижения, которых добились благодаря решению нашего президента Владимира Владимировича Путина, благодаря правительству, которое нас всегда поддерживает, благодаря всем, кто уделил огромное внимание тому, чтобы Запорожская область сегодня была равная среди равных», — отметил глава региона.
