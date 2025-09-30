FT: ЕС начнет подготовку к приему Украины и Молдавии, минуя Венгрию

В Европе хотят принять решение без учета позиции Венгрии
В Европе хотят принять решение без учета позиции Венгрии Фото:

Евросоюз рассматривает возможность начала технической подготовки к вступлению в объединение Украины и Молдавии, несмотря на сохраняющиеся разногласия с Венгрией. Об этом сообщает газета Financial Times.

Сообщается, что Еврокомиссия предложила изменить внутренние процедуры, что позволило бы начать работу в тематических группах даже без формального решения о старте переговоров о членстве. Данный вопрос планируется вынести на обсуждение предстоящего саммита лидеров стран ЕС в Копенгагене, говорится в материале. Инициатива следует за ранее озвученными предложениями об изменении процедуры приема новых членов, которые позволили бы обойти позицию Будапешта.

Венгрия последовательно выступает против ускоренного принятия Украины в Евросоюз, аргументируя это потенциальными негативными последствиями для европейской экономики и рисками эскалации конфликта. Позиция Будапешта подтверждается результатами национального референдума, где большинство участников высказались против поспешного присоединения Украины к ЕС.

