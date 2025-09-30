Турция перекрыла движение судов через Босфорский пролив

Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле был временно приостановлен в обе стороны. Причиной стала авария с сухогрузом Arda, который следовал из турецкого порта Бандырма в Россию. Об этом сообщает Sozcu.
«Из-за инцидента движение судов в Босфоре было временно остановлено в обоих направлениях», — пишет Sozcu. Сухогруз Arda длиной 98 метров перевозил генеральные грузы и направлялся в один из российских портов. Отказ двигателя произошел внезапно, когда судно находилось в наиболее узкой части пролива.
Сразу после остановки сухогруза к нему были направлены буксиры Rescue-4 и Rescue-6, а также капитан-гид. Аварийное судно было благополучно отбуксировано и пришвартовано в районе Бююкдере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.