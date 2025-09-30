ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший

ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области с применением беспилотников. В результате ударов есть погибший и пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Валуйском муниципальном округе по селам Долгое и Казинка, а также хутору Леоновка совершены атаки трех беспилотников, два из которых подавлены», — написал Гладков в своем telegram-канале. Один из дронов нанес удар по легковому автомобилю в районе села Казинка. Тяжелые ранения получили мужчина и женщина, находившиеся в машине. Пострадавших доставили в реанимацию, где, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Женщина находится в тяжелом состоянии.
В Алексеевском муниципальном округе ПВО сбила два беспилотника самолетного типа, последствий удара не зафиксировано. Над Белгородом были уничтожены три дрона, также обошлось без повреждений. В Белгородском районе атакам подверглись поселки Дубовое, Майский и Октябрьский, а также села Ближняя Игуменка, Репное и Таврово. Здесь сбито девять беспилотников, в селе Таврово огнем был поврежден частный дом. В Майском уничтожена хозяйственная постройка, повреждены четыре частных дома и два легковых автомобиля.
В Борисовском районе села Березовка и Зозули атаковали четыре беспилотника, один из которых был сбит. В результате повреждены два частных домовладения, уничтожен огнем один легковой автомобиль, еще один получил повреждения. В Волоконовском районе удары пришлись на поселки Волоконовка и Красный Пахарь, а также села Голофеевка и Коновалово. Девять дронов нанесли ущерб: в Волоконовке повреждено оборудование коммерческого объекта, в Коновалово — частный дом и инфраструктурный объект. В Грайворонском муниципальном округе по селам Безымено, Новостроевка-Вторая, Пороз и Рождественка были выпущены 24 боеприпаса в ходе пяти обстрелов, а также совершены атаки десяти беспилотников.
В Краснояружском районе атакам подверглись поселки Красная Яруга и Прилесье, а также села Колотиловка, Отрадовка, Репяховка, Романовка, Староселье и Теребрено. Всего зафиксировано 23 атаки дронов, пять из которых были сбиты. В селе Репяховка также произошел обстрел, выпущено пять боеприпасов. В Губкинском городском округе, Ивнянском и Прохоровском районах системы ПВО сбили несколько беспилотников самолетного типа. Пострадавших и повреждений не зафиксировано. В Яковлевском муниципальном округе сбито семь беспилотников, также без последствий для жителей и инфраструктуры.
Особенно интенсивной оказалась атака на Шебекинский муниципальный округ. По городу Шебекино, а также селам Зиборовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка было совершено 34 атаки беспилотников, из которых 28 удалось подавить и сбить. В результате атак ранены трое мужчин, которым оказали всю необходимую медицинскую помощь. Их дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. В селе Первое Цепляево повреждены три единицы техники, в том числе грузовой и легковой автомобили. В Червоной Дибровке поврежден грузовой автомобиль, в Новой Таволжанке уничтожен огнем один легковой автомобиль, еще один получил повреждения. В Зиборовке поврежден легковой автомобиль, а в Муроме огнем уничтожен гараж и поврежден частный дом.
